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Минэкономразвития планирует урезать количество услуг МФЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Минэкономразвития подготовило проект, согласно которому предлагается урезать перечень госуслуг, предоставляемых по принципу «одного окна». Речь идет о невостребованных сервисах МЧС, Роструда, Росздравнадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Так, например, за девять месяцев 2017 года Роструд, Росздравнадзор и Ростехнадзор сообщили о предоставлении менее 100 услуг по приему и учету уведомлений», — рассказали «Известиям» в пресс-службе МЭР. Функционал МФЦ могут сократить уже в 2018 году — после того, как документ рассмотрит правительство и подпишет премьер-министр.

Начиная с 2020 года ведомство намерено перейти на централизованную модель организации МФЦ, которая предполагает внедрение экстерриториального принципа работы. Таким образом, гражданин сможет получить услугу вне зависимости от места проживания.

Подробнее — в материале «Известий»:

Количество услуг МФЦ предложили сократить

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