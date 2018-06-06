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Доступ к госуслугам обеспечат по карте «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Функционал карты «Мир» расширят, рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку. С 2020 года россияне смогут получать госуслуги не только по паспорту, но и по национальной карте.

Таким образом, платежный инструмент станет идентификатором. При этом на самой карте детальная информация о конкретном человеке размещаться не будет, уточнили в НСПК, которая является оператором системы «Мир».

Внедрение неплатежного функционала ускорит распространение национальных карт. В то же время, отмечают эксперты, личная информация клиентов должна быть надлежащим образом защищена.

Подробнее — в материале «Известий»:

Доступ к госуслугам обеспечат по карте «Мир»

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