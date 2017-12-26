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Около 12 млн бюджетников переведены на расчеты по карте «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Около 12 млн работников бюджетной сферы переведены на расчеты через карту «Мир». Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Идет перевод клиентов бюджетной сферы, в соответствии с законодательством, на карту «Мир». Переведено уже более 66%, около 12 млн клиентов бюджетной сферы», — сказала Бакина.

Национальная система платежных карт, ставшая оператором платежной системы «Мир», была создана в июле 2014 года. 100% ее акций принадлежат Банку России. Перевод бюджетников на карты «Мир» начался в июле 2017 года и должен завершиться через год.

Портал iz.ru писал о том, что в Госдуму 21 декабря был внесен законопроект, обязывающий интернет-магазины принимать карты «Мир». На сегодняшний день обязанность распространяется на предпринимателей, чья выручка превышает 40 млн рублей в год.

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