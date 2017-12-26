Около 12 млн бюджетников переведены на расчеты по карте «Мир»

Около 12 млн работников бюджетной сферы переведены на расчеты через карту «Мир». Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Идет перевод клиентов бюджетной сферы, в соответствии с законодательством, на карту «Мир». Переведено уже более 66%, около 12 млн клиентов бюджетной сферы», — сказала Бакина.

Национальная система платежных карт, ставшая оператором платежной системы «Мир», была создана в июле 2014 года. 100% ее акций принадлежат Банку России. Перевод бюджетников на карты «Мир» начался в июле 2017 года и должен завершиться через год.

Портал iz.ru писал о том, что в Госдуму 21 декабря был внесен законопроект, обязывающий интернет-магазины принимать карты «Мир». На сегодняшний день обязанность распространяется на предпринимателей, чья выручка превышает 40 млн рублей в год.