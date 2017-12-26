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СМИ узнали об исключении Visa и MasterСard из ассоциации «Финтех»

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Платежные системы Visa и MasterСard исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой Центробанка для развития финансовых технологий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ассоциации.

По словам журналистов, данное решение было принято из-за того, что ассоциация работает над значимыми государственными проектами, а Visa и MasterСard являются иностранными компаниями.

При этом, по данным источников, компаниям не было предоставлено обоснование их отстранения.

Уточняется, что о включении Visa и MasterСard ассоциация сообщила 12 октября «Финтех». Согласно распространенному пресс-релизу, наблюдательный совет единогласно проголосовал за принятие новых участников.

Сейчас на сайте «Финтеха» Visa и MasterСard уже не указаны среди участников. Представитель ассоциации сообщил журналистам, что она открыта для сотрудничества и продолжает переговоры с платежными системами.

21 декабря сообщалось, что законопроект об обязанности интернет-магазинов принимать карты «Мир» внесен в Госдуму.

Поводом для создания российской платежной карты стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014-го года Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам банка «Россия», его дочерней организации Собинбанк, а также СМП Банка.

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