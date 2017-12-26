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Ассоциация «Финтех» прокомментировала исключение Visa и MasterСard

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Ассоциация «Финтех» прокомментировала порталу iz.ru исключение Visa и MasterСard. 

Ранее 26 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что платежные системы Visa и MasterСard исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой Центробанка для развития финансовых технологий. По данным издания, решение было принято из-за того, что ассоциация работает над значимыми государственными проектами, а Visa и MasterСard являются иностранными компаниями.

«Согласно внутренним процедурам, наблюдательный совет дает рекомендацию генеральному директору для заключения договора с ассоциированными членами. В отношении ООО «Мастеркард» и ООО «Платежная система «Виза» такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 года; вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в следующем году», — сообщила руководитель пресс-службы АФТ Анастасия Полонская. 

Visa и MasterСard отказались давать комментарии на запрос портала iz.ru. 

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