Доступ к госуслугам обеспечат по карте «Мир»

Карта «Мир» перестанет быть только платежным средством. Она позаимствует функции у других документов. С помощью «Мира» можно будет получать госуслуги в многофункциональных центрах: карта станет ключом доступа к услугам вместо паспорта, рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку. Информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Эксперты отмечают, что внедрение неплатежного функционала повысит популярность и ускорит распространение национальных карт.

Функционал карты «Мир» расширят. С 2020 года россияне смогут получать госуслуги не только по паспорту, но и по национальной карте, рассказал источник, близкий к ЦБ.

«Мир» станет «ключом доступа» к услугам, подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией. Платежный инструмент станет идентификатором, то есть на самой карте детальная информация о конкретном человеке размещаться не будет, уточнили в НСПК, которая является оператором платежной системы «Мир».

Это удобная и современная новация, считает управляющий партнер аудиторской компани «2К» Тамара Касьянова.

— Банковскую карту в отличие от паспорта носят с собой практически всегда, — пояснила она. — «Мир», таким образом, упростит доступ россиян к госуслугам.

Оставить дома паспорт или права можно, но банковскую карту забыть довольно сложно, согласен вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян. Число держателей карт «Мир» будет расти, поэтому неудивительно, что государство начнет использовать российский пластик для предоставления своих услуг, считает он. В то же время многое будет зависеть от особенностей реализации проекта, а личная информация клиентов должна быть надлежащим образом защищена, подчеркнул эксперт.

По мнению вице-президента банка ТКБ Игоря Антонова, вероятно, со временем функционал карты «Мир» в качестве идентификатора расширится.

— Например, реализуют функции по интеграции с другими ведомствами: налоговой инспекцией, Пенсионным фондом, ГИБДД и Минздравом, чтобы счет или номер карты были единым идентификатором в любой из этих систем, — пояснил Игорь Антонов. — Сейчас же неудобство состоит в том, что в каждом ведомстве нужно регистрироваться отдельно, создавать свои логины и пароли. На некоторых сайтах возможен вход по учетной записи портала Госуслуг, однако ни к одной из этих систем карта «Мир» отношения не имеет, не упрощает к ним доступ. Пока возможность привязки карты как средства платежа реализована на Госуслугах и в ГИБДД.

По мнению Тамары Касьяновой, интерес к карте будет расти в том числе из-за ее повышенной универсальности за счет числа сервисов, которые «навешиваются» на нее, а также благодаря растущему числу торговых и сервисных точек, принимающих «Мир».

— Более 70% всей эмиссии карт «Мир» Почта Банка — самостоятельно оформленные клиентами карты, без привязки к зарплатным проектам или получению пенсии, — добавил Григорий Бабаджанян. — Поэтому можно смело утверждать, что интерес граждан к картам российской платежной системы растет. В целом любой дополнительный функционал, который повысит удобство и расширит пространство использования карты, усилит ее привлекательность.

Неплатежные функции карты — это прежде всего новый канал привлечения клиентов для НСПК, отметил директор департамента развития блока банковских карт Бинбанка Игорь Гайдаржи.

Но в рамках новации возникают риски, обратила внимание Тамара Касьянова: человек может потерять карту, и она достанется третьему лицу, либо карту могут украсть. Еще предстоит решить, как эти риски будут купироваться, отметила она.

По закону пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений с 1 июля 2018 года должны быть переведены на карты «Мир». За 2017 год рост числа пользователей этих карт, по данным НСПК, составил 63%: сейчас на руках у населения более 31 млн штук (10% от количества всех карт в стране). При этом на безналичные операции по картам «Мир» приходится уже 80% от всех совершенных по ним трансакций.