Гражданам открыли окно

Список из 30 госуслуг, который можно будет получить в МФЦ по единому запросу, утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом стало известно в среду, 21 февраля. На сайте правительства утверждается, что это «позволит реализовать один из главных принципов «одного окна», по которому, собственно, и работают многофункциональные центры.

Что это значит для граждан и какие услуги в реальности можно будет объединить, разбирался портал iz.ru.

В чем суть?

Утвержденный список включает в себя три десятка услуг, которые предоставляются различными государственными учреждениями. Для того чтобы оформить две из них и больше (вплоть до всех 30), теперь достаточно будет оформить один-единственный запрос. После этого дополнительно приходить в МФЦ не понадобится. Личное присутствие потребуется только для того, чтобы забрать итоговый документ или справку.

Фактически это означает, что сотрудники многофункционального центра госуслуг сделают за граждан всю дальнейшую работу с документами: от их оформления до обращения в другие организации.

«МФЦ будет направлять в органы, предоставляющие госуслуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ, а также сведения, документы и информацию, необходимые для предоставления включенных в комплексный запрос госуслуг», — говорится в справке к перечню, опубликованной на сайте правительства.

Таким образом, в правительстве рассчитывают максимально сократить время, которое граждане тратят на посещение МФЦ.

Разве раньше так не было?

Вообще МФЦ изначально создавались для того, чтобы выступить посредниками между гражданами и различными госучреждениями. Это одновременно позволяло снизить нагрузку на сотрудников других организаций и сэкономить время заявителей.

Всё это время, в том числе на сайтах самих многофункциональных центров, подчеркивалось, что они работают по принципу «одного окна», когда человеку достаточно один раз подать заявление или необходимые документы, чтобы получить необходимый результат. А не ходить по кабинетам или тем более не посещать сразу несколько учреждений, чтобы собрать всю необходимую информацию.

Но до сих пор для того, чтобы получить услуги от различных ведомств, скажем, оформить справку из налоговой и зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования, в МФЦ нужно было оформить два разных запроса и, соответственно, обратиться к разным сотрудникам.

Какие услуги можно будет оформить таким образом?

Распоряжение с полным списком услуг, которые можно включить в единый запрос, опубликовано на портале правовых документов. Список объединяет несколько ведомств: МВД России, ФНС, Пенсионный фонд, Росреестр, Росимущество, Фонд социального страхования, Федеральную службу судебных приставов, а также уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

Теперь можно будет, например, одновременно оформить материнский капитал или заявление на распоряжение этими средствами и уточнить информацию по действующим налогам или узнать о наличии штрафов за нарушения правил дорожного движения. Среди других услуг в списке: получение выписок из реестра федерального имущества и Единого государственного реестра, запрос справки о наличии или отсутствии судимости и возможность уточнить информацию о находящихся в производстве делах в службе судебных приставов.

Больше всего услуг — в разделе ПФР. Помимо операций, связанных с материнским капиталом, там в том числе значатся регистрация в системе обязательного пенсионного страхования, оформление пенсионных и других льготных выплат, получение информации о состоянии пенсионного счета или справок о размере пенсии.

При этом надо иметь в виду, что нововведение не означает, что теперь к одному обращению можно будет свести любые вопросы. Если утвержденный перечень включает в себя 30 услуг, то всего, как отмечается на сайте МФЦ, многофункциональные центры предоставляют больше 30 федеральных и около 100 региональных госуслуг.