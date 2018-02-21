Курс ЦБ
$
Газета
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Гражданам открыли окно

Как оформить несколько госуслуг по одному запросу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Гражданам открыли окно
2018-02-21 13:05:27">
2018-02-21 13:05:27
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Список из 30 госуслуг, который можно будет получить в МФЦ по единому запросу, утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом стало известно в среду, 21 февраля. На сайте правительства утверждается, что это «позволит реализовать один из главных принципов «одного окна», по которому, собственно, и работают многофункциональные центры.

Кабмин утвердил 30 госуслуг для комплексного запроса в МФЦ

Что это значит для граждан и какие услуги в реальности можно будет объединить, разбирался портал iz.ru.

В чем суть?

Утвержденный список включает в себя три десятка услуг, которые предоставляются различными государственными учреждениями. Для того чтобы оформить две из них и больше (вплоть до всех 30), теперь достаточно будет оформить один-единственный запрос. После этого дополнительно приходить в МФЦ не понадобится. Личное присутствие потребуется только для того, чтобы забрать итоговый документ или справку.

Фактически это означает, что сотрудники многофункционального центра госуслуг сделают за граждан всю дальнейшую работу с документами: от их оформления до обращения в другие организации.

МФЦ_1
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

 

Путин подписал закон, позволяющий оплачивать госуслуги через МФЦ

«МФЦ будет направлять в органы, предоставляющие госуслуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ, а также сведения, документы и информацию, необходимые для предоставления включенных в комплексный запрос госуслуг», — говорится в справке к перечню, опубликованной на сайте правительства.

Таким образом, в правительстве рассчитывают максимально сократить время, которое граждане тратят на посещение МФЦ.

Разве раньше так не было?

Вообще МФЦ изначально создавались для того, чтобы выступить посредниками между гражданами и различными госучреждениями. Это одновременно позволяло снизить нагрузку на сотрудников других организаций и сэкономить время заявителей.

МФЦ_1
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Расширен перечень оказываемых по экстерриториальному принципу госуслуг

Всё это время, в том числе на сайтах самих многофункциональных центров, подчеркивалось, что они работают по принципу «одного окна», когда человеку достаточно один раз подать заявление или необходимые документы, чтобы получить необходимый результат. А не ходить по кабинетам или тем более не посещать сразу несколько учреждений, чтобы собрать всю необходимую информацию.

Но до сих пор для того, чтобы получить услуги от различных ведомств, скажем, оформить справку из налоговой и зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования, в МФЦ нужно было оформить два разных запроса и, соответственно, обратиться к разным сотрудникам.  

Какие услуги можно будет оформить таким образом?

В МФЦ появится новая услуга

Распоряжение с полным списком услуг, которые можно включить в единый запрос, опубликовано на портале правовых документов. Список объединяет несколько ведомств: МВД России, ФНС, Пенсионный фонд, Росреестр, Росимущество, Фонд социального страхования, Федеральную службу судебных приставов, а также уполномоченные федеральные  органы исполнительной власти.

Теперь можно будет, например, одновременно оформить материнский капитал или заявление на распоряжение этими средствами и уточнить информацию по действующим налогам или узнать о наличии штрафов за нарушения правил дорожного движения. Среди других услуг в списке: получение выписок из реестра федерального имущества и Единого государственного реестра, запрос справки о наличии или отсутствии судимости и возможность уточнить информацию о находящихся в производстве делах в службе судебных приставов.    

МФЦ_3
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Больше всего услуг — в разделе ПФР. Помимо операций, связанных с материнским капиталом, там в том числе значатся регистрация в системе обязательного пенсионного страхования, оформление пенсионных и других льготных выплат, получение информации о состоянии пенсионного счета или справок о размере пенсии.  

При этом надо иметь в виду, что нововведение не означает, что теперь к одному обращению можно будет свести любые вопросы. Если утвержденный перечень включает в себя 30 услуг, то всего, как отмечается на сайте МФЦ, многофункциональные центры предоставляют больше 30 федеральных и около 100 региональных госуслуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне с 2019 года смогут получить финуслуги на одном сайте
Регулятор запускает платформу маркетплейса, к которой будут подключены банки и страховщики
Каждому по номеру
Как в России готовятся переходить на электронные ПТС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017