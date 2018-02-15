Каждому по номеру

Российские пункты техосмотров готовятся к переходу на выдачу электронных ПТС — планируется, что с 1 июля 2018 года все новые машины будут сопровождаться только электронными версиями документов. Пока же в стране и странах ЕАЭС действует переходный период, во время которого автодилеры и пункты ТО могут начинать их выдачу по готовности. То есть, например, если в течение ближайших месяцев вы решите приобрести машину, нужно быть готовым к тому, что привычной бумажки в автосалоне на руки вам не дадут. Для чего нужен ЭПТС, что делать, чтобы его получить самостоятельно, и можно ли оставить бумажный вариант — в материале портала iz.ru.

Для чего это нужно?

О нововведении, которое распространяется не только на Россию, но и на все страны ЕАЭС, стало известно несколько лет назад. Разработчики говорят, что электронная версия поможет сделать историю автомобиля более прозрачной, а сам документ будет сложнее подделать мошенникам. Кроме того, такой документ не сможет потеряться, износиться или просто закончиться. Вносить собственников в «электронку» можно будет до бесконечности.

Ранее в компании — администраторе системы ЭПТС порталу iz.ru уже рассказали, что вся информация будет защищена электронной подписью. Собственники также смогут получить доступ к системе через личный кабинет на портале госуслуг.

ПТС_1 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Менять ПТС обязательно?

Отказываться от бумажного варианта, если он вам милее, никто не заставляет — все ранее выданные документы по-прежнему останутся в ходу. Но стоит быть готовым к тому, что с лета 2018 года все новые машины будут сопровождаться только электронными вариантами. То же самое, например, произойдет, если вы просто потеряете старый документ. Так что понимать, как это работает, все-таки стоит.

Кто отвечает за оформление электронного паспорта транспортного средства?

Если вы приобретаете новый автомобиль, то ЭПТС у него должен быть уже оформлен — по крайней мере после завершения переходного периода. Хотя часть продавцов, скорее всего, с новой системой начнут работать уже к весне. В этом случае за оформление документа отвечает дилер, а покупатель получит только его номер — он будет записан в договоре купли-продажи. Этот же номер потребуется сотруднику ГИБДД, чтобы зарегистрировать автомобиль.

Если моя машина уже зарегистрирована?

Тем, кто приобрел машину раньше, но хочет идти в ногу со временем, получать ЭПТС придется самостоятельно. Для этого нужно будет обратиться в пункты техосмотра, которые пройдут аккредитацию в Минпромторге. Сейчас пункты ТО должны подать заявки, после чего на сайте ведомства появится полный список аккредитованных организаций. Когда именно это произойдет, пока точно неизвестно. Как уточнили порталу iz.ru в АО «Электронный паспорт», компании — администраторе системы, сейчас они проходят этап тестирования.

Обойдется самостоятельное оформление ЭПТС автовладельцу в 600 рублей.

Предположим, я сам купил машину в одном из соседних государств

Если вы ввозите новую машину из стран ЕАЭС (помимо России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), получить электронный паспорт для нее можно будет на таможне. Новых организаций для этого создавать не будут — за ЭПТС будут отвечать уже существующие испытательные лаборатории, но все они тоже должны сначала пройти аккредитацию Минпромторга. Заплатить за это нужно будет 600 рублей — как и в случае, если вы решите заменить бумажный ПТС уже зарегистрированного авто на электронный.

ПТС_4 Фото: РИА Новости/Петр Чернов

А если я захочу продать машину, у которой есть только бумажный ПТС?

С лета 2018 года все новые автомобили должны попадать к владельцам уже с электронными версиями ПТС. А вот продать подержанный автомобиль вы сможете и с бумажным документом. Сама процедура никак не изменится — вы отдадите новому собственнику ключи и ПТС, и уже ему придется решать, стоит ли оформлять машине ЭПТС или продолжить ездить со старым. Если он не захочет ничего менять, вопросов к нему не возникнет — планируется, что автоинспекторы продолжат признавать «аналоговую версию».