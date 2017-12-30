МВД прекратит выдавать бумажные ПТС в 2018 году

МВД России остановит выдачу бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Официальный представитель МВД Ирина Волк пояснила, что ранее оформленные ПТС в бумажном виде по-прежнему будут действовать, пока их не заменят на электронный вариант.

Для замены владельцу автомобиля нужно будет написать соответствующее заявление.

Отмечается, что в настоящий момент проект документа о замене ПТС проходит общественное обсуждение на Едином портале правовой информации.

28 декабря портал iz.ru сообщил, что более половины работающих россиян (53%) высказались за введение электронных трудовых книжек параллельно со стандартными бумажными.

При этом 18% опрошенных выступают за полный переход на электронные трудовые. Заменить бумажный вариант документа Минтруд планирует в январе 2019 или 2020 года.