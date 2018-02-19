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Путин подписал закон, позволяющий оплачивать госуслуги через МФЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий оплачивать государственные и муниципальные услуги через многофункциональные центры (МФЦ). Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Сейчас оплату госуслуг принимают в отделениях банков. Кроме того, ее можно осуществить через банкоматы или платежные терминалы, которые берут комиссию. 

В документе также есть норма, согласно которой после вступления закона в силу МФЦ могут создаваться только в форме государственного или муниципального учреждения. 

Как писал портал iz.ru ранее, изменения были разработаны Минфином и внесены в нижнюю палату парламента правительством России в июне 2017 года.

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