Оплата услуг — через МФЦ

Госпошлину можно будет оплатить прямо в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, причем без комиссии. МФЦ дадут право самостоятельно принимать платежи от граждан и юридических лиц. Соответствующий законопроект намерен рекомендовать принять во втором чтении комитет Госдумы по федеративному устройству. Эксперты отмечают, что нововведение сделает получение услуг более удобным для граждан.

Поправки в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» разработаны Минфином и внесены в Госдуму правительством РФ в июне 2017 года. 18 января его планируется рекомендовать к принятию во втором чтении, рассказали «Известиям» в профильном комитете по по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Сейчас госпошлину можно оплатить только в отделении банков или с помощью коммерческих платежных терминалов. Последние берут значительные комиссии и не всегда работают. Кроме того, сотрудники центров не раз отмечали, что пожилым людям пользоваться терминалами неудобно, поэтому около них вынуждены дежурить сотрудники МФЦ.

Правительство предлагает дополнить статью 16 новым пунктом 7, согласно которому многофункциональным центрам предоставляется право принимать деньги от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг. Это позволит решить проблему их оплаты, которая возникает каждый раз в связи с территориальной удаленностью банков от МФЦ, говорится в пояснительной записке. к законопроекту.

Кроме того, введение такой нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказал журналистам, что в дальнейшем планируется принимать через одно окно и налоги.

Реализация законопроекта сделает удобнее жизнь граждан, особенно из небольших поселений с плохой транспортной доступностью, где экономически нецелесообразно размещать отделения банков, отмечает первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР).

— Вопросы доступности услуг поднимается на многих встречах на самых высоких уровнях, об этом люди говорили даже на «прямой линии» у президента. Поэтому актуальность законопроекта трудно переоценить, — рассказала она.

Госдума совместно с правительством РФ последовательно меняет систему оказания госуслуг, разворачивает ее, чтобы главным субъектом становился человек или предприниматель, а не государственный орган и МФЦ, подчеркивает вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия»). По ее мнению, это находит позитивный отклик у населения — в 2016 году граждане РФ получили через МФЦ 93 млн госуслуг.

— Эта цифра говорит о том, что предлагаемые нами меры действительно повышают доступность, простоту и удобство получения государственных услуг для граждан, — считает она.

По словам Ирины Яровой, вся эта работа носит системный характер. Так, вице-спикер подготовила законопроект, позволяющий гражданам подавать через МФЦ жалобы на качество товаров и услуг. Инициативу поддержал глава правительства Дмитрий Медведев, сейчас документ направлен для предварительной оценки в Роспотребнадзор.

Проблема оплаты госуслуг назрела уже давно, отмечает старший юрист корпоративной практики юридической компании «Дювернуа Лигал» Анна Сенаторова.

— Если законопроект будет принят, гражданин больше не столкнется с такой неприятной ситуацией, когда совершить платеж через терминал невозможно ввиду неисправности, и как следствие, получить услугу в намеченный срок невозможно. А такие случаи на практике довольно часты, — пояснила она.

По ее мнению, нововведение закрепит принцип одного окна, ускорит предоставление услуг и сделает их получение более удобным, сэкономит время потребителей.