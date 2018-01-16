Москвичи смогут оформить водительские удостоверения в МФЦ с 1 февраля

Москвичи смогут оформить водительские удостоверения в любом центре госуслуг «Мои документы» с 1 февраля 2018 года.

В учреждении можно заменить действующий документ, получить новый в случае утраты, а также получить международные водительские права. Срок оказания услуги займет не больше девяти дней.

15 января в торговом центре «Афимолл Сити» открылся первый флагманский центр «Мои документы», который предоставляет большой спектр услуг.

«Здесь можно оформить машину — поставить на регистрацию, здесь предоставляются услуги для малого бизнеса, есть билетные кассы, есть туристические кассы, банковские, есть нотариус», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пилотный проект по оформлению прав в многофункциональных центрах (МФЦ) был запущен год назад. На сегодняшний день около 70 тыс. москвичей получили там национальные водительские удостоверения, свыше 7 тыс. стали обладателями международных прав.