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Россияне смогут оплачивать госпошлину в МФЦ

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Россияне смогут оплачивать госпошлину без комиссии в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Госдума 18 января рассмотрит поправки к закону, которые позволят наделить МФЦ правом принимать платежи как от физических, так и от юридических лиц.

Изменения были разработаны Минфином и внесены в нижнюю палату парламента правительством России в июне 2017 года, рассказали «Известиям» в профильном комитете Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева отметила, что нововведение сделает получение услуг более удобным для граждан, особенно из небольших поселений, где экономически нецелесообразно размещать отделения банков.

«Вопросы доступности услуг поднимаются на многих встречах на самых высоких уровнях, об этом люди говорили даже на «прямой линии» у президента. Поэтому актуальность законопроекта трудно переоценить», — сказала депутат.

Кроме того, изменения положительно скажутся на администрировании доходов бюджетной системы.

В настоящее время госпошлину можно оплатить только в отделении банков или с помощью коммерческих платежных терминалов, которые берут значительные комиссии за оказание услуг.

Подробнее — в материале «Известий»:

Оплата услуг — через МФЦ

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