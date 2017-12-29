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Запись к врачу через портал госуслуг стала вчетверо популярнее

Сервис доступен в 76 регионах страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россияне стали чаще записываться к врачу через интернет. В 2017 году госуслугой воспользовались 2 млн раз. Хотя годом ранее — только около 500 тыс. Об этом «Известиям» рассказали в Минкомсвязи. Сейчас сервис доступен в 76 регионах России.

Как пояснили в Минкомсвязи, онлайн-запись к врачу помогает людям экономить время. Чтобы воспользоваться сервисом на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), зарегистрированным пользователям необходимо иметь прикрепление к поликлинике. 

Выбрав услугу «Запись к врачу», нужно заполнить пустые поля в форме, указать нужную поликлинику, специалиста и время приема. Портал интегрирован с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения РФ (ЕГИСЗ РФ), куда поступает информация о записи и далее распределяется в медицинские учреждения.

Кроме того, в ряде регионов существуют местные формы записи к врачу через интернет. Запись происходит через региональный портал госуслуг, а не единый. Но данные всё равно поступают в ЕГИСЗ Минздрава. 

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