Запись к врачу через портал госуслуг стала вчетверо популярнее

Россияне стали чаще записываться к врачу через интернет. В 2017 году госуслугой воспользовались 2 млн раз. Хотя годом ранее — только около 500 тыс. Об этом «Известиям» рассказали в Минкомсвязи. Сейчас сервис доступен в 76 регионах России.

Как пояснили в Минкомсвязи, онлайн-запись к врачу помогает людям экономить время. Чтобы воспользоваться сервисом на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), зарегистрированным пользователям необходимо иметь прикрепление к поликлинике.

Выбрав услугу «Запись к врачу», нужно заполнить пустые поля в форме, указать нужную поликлинику, специалиста и время приема. Портал интегрирован с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения РФ (ЕГИСЗ РФ), куда поступает информация о записи и далее распределяется в медицинские учреждения.

Кроме того, в ряде регионов существуют местные формы записи к врачу через интернет. Запись происходит через региональный портал госуслуг, а не единый. Но данные всё равно поступают в ЕГИСЗ Минздрава.