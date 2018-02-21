Россияне с 2019 года смогут получить финуслуги на одном сайте

ЦБ со следующего года запускает платформу маркетплейса, с помощью которой граждане дистанционно смогут не только открыть вклад или взять кредит в коммерческом банке, но и купить полис страховой компании. Со стартом нового проекта Банка России повысится доступность финансовых услуг для населения, но мелкие игроки могут быть вытеснены с рынка, предупредили эксперты.

Как рассказали «Известиям» в ЦБ, во II квартале этого года стартует «пилот» платформы маркетплейса, в полную же силу проект должен заработать в начале следующего года. Тогда же будет определен оператор платформы и размер платы за подключение банков и страховщиков. Создание платформы маркетплейса является одной из приоритетных задач Банка России на ближайшие годы, отметили в ЦБ, не уточнив, какие требования будут предъявлены к банкам и страховщикам для подключения к проекту.

Перед тем как воспользоваться платформой маркетплейса, клиентам нужно будет посетить банк, чтобы сдать биометрические параметры (они попадают в Единую банковскую систему (ЕБС), которая должна заработать с 1 июля 2018 года).

Покупка финансовых продуктов на маркетплейсе, рассказали два банкира, знакомые с проектом, будет происходить так: после того как гражданин выберет услугу банка или страховщика на сайте платформы, с нее направляется запрос в ЕБС для подтверждения личности клиента по биометрии.

В этот же момент платформа перенаправляет клиента на сайт госуслуг, где он вводит логин и пароль для подтверждения своей личности. Затем Единая система идентификации и аутентификации сайта госуслуг направляет подтверждение данных гражданина в ЕБС, которая, сверив полученные данные, отсылает положительное решение об аутентификации в конкретный банк или страховую компанию. Как только там получают подтверждение личности пользователя, он с сайта госуслуг возвращается на сайт маркетплейса и может оплатить услугу.

На маркетплейсе продукты банков и страховщиков будут располагаться в одном месте, соответственно, можно будет удаленно получить сразу несколько услуг — например, взять автокредит и оформить полис ОСАГО, а при желании — каско.

Платформа позволит снизить издержки финансовых институтов при обслуживании клиентов, считает управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. Уйдут в прошлое проблемы, связанные с навязыванием страховых и банковских сервисов, — потребитель получит возможность рационального выбора поставщика услуг. Контролировать соблюдение прав потребителей в рамках платформы станет проще, добавил он.

Создание платформы маркетплейса усилит конкуренцию на рынке финансовых услуг, отметила аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анастасия Бактызина. Небольшие региональные банки и страховщики могут не выстоять в конкурентной борьбе, так как зачастую по качеству финансовых продуктов они проигрывают крупным, впоследствии мелкие игроки могут покинуть рынок, считает Марат Сафиулин.

В течение 1–2 лет 80–90% от числа финансовых услуг будет оказываться дистанционно. Сейчас этот показатель составляет порядка 60%, отметил начальник отдела мобильных сервисов Бинбанка Алексей Курзяков.

— Мы поддерживаем нововведение — это очередной шаг в сторону дигитализации, — отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. — Любое упрощение процессов взаимодействия страховщиков и потребителей можно только приветствовать.

То, что банки и страховщики будут предлагать свои услуги на платформе регулятора, повысит доверие к ним со стороны клиентов. Но, скорее всего, ЦБ потребует от юрлиц — участников маркетплейса дополнительных гарантий достоверности предоставляемой ими информации.