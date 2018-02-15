Российский аналог SWIFT идет за рубеж

Созданый Центробанком сервис по передаче финансовых отчетов (СПФС) бросает вызов глобальной системе SWIFT. Как рассказали "Известиям" источник в ЦБ и банкиры знакомые с проектом, к росийскому сервису смогут подключиться банки и компании из стран ЕАЭС. Это приведет к усилению безопасности переводов внутри Евроазиатского экономического союза и снизит зависимость от западных систем, отключением от которых России угрожали депутаты Европарламента.

Развитие СПФС предполагает организацию межсистемного взаимодействия стран ЕАЭС, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ. Это значит, что российским аналогом SWIFT в перспективе смогут пользоваться банки и компании из стран ЕАЭС, уточнили банкиры, знакомые с проектом по расширению зоны использования СПФС.

Справка «Известий» Сейчас наши банки используют СПФС в качестве резервного канала обмена финансовыми сообщениями. ЦБ запустил сервис в декабре 2014 года на фоне обострения отношений между Россией и странами Запада: в Европарламенте обсуждалось отключение отечественных банков от SWIFT. Эта идея не осуществилась, но риски остались. В настоящий момент в СПФС зарегистрировано 396 участников, что почти на 20% больше, чем годом ранее.

— Развитие СПФС — одно из приоритетных направлений деятельности Банка России, — подтвердили в ЦБ. Там уточнили, что прорабатывают механизмы, с помощью которых банки и их клиенты смогут осуществлять трансграничные операции на пространстве ЕАЭС. На вопрос о сроках подключения к СПФС компаний из стран ЕАЭС в Банке России не ответили.

В Евразийской экономической комиссии назвали инициативы ЦБ перспективными, отказавшись от более подробных комментариев.

Расширение списка участников СПФС за счет компаний и кредитных организаций из ЕАЭС повысит интерес к этому сервису, убеждена директор расчетного центра Бинбанка Татьяна Бережнова. Все больше пользователей из нашей страны подключается к российскому аналогу SWIFT, наш сервис ничуть не уступает зарубежному по безопасности, добавила Татьяна Бережнова.

По мнению замдиректора по операционной деятельности Росбанка Марины Фроловой, СПФС сможет стать достойной альтернативой SWIFT только после того, как к нему подключится максимальное количество участников расчетов в рамках внутренних корреспондентских отношений. Кроме того, отметила она, обмениваясь сведениями через СПФС бизнес и банки ЕАЭС смогут сэкономить.

ЦБ подключает клиентов бесплатно, в то время как использование западных технологий обходится российским пользователям в десятки тысяч долларов. Сейчас цена отправки одного сообщения через СПСФ составляет около 1,5–2,5 рубля, в то время как тариф на передачу финансового сообщения через SWIFT варьируется от €0,03 до €0,05 (2,14 – 3,56 рубля).

В дальнейшем СПФС можно будет внедрить в странах БРИКС, что еще больше увеличит число его пользователей, добавил зампред Локо-банка Андрей Люшин. Впрочем, не все участники российского финансового рынка настроены столь оптимистично в отношении будущего СПФС. Дело в том, что сейчас банки отправляют по российскому аналогу SWIFT не более 5% всех сообщений, отметил директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. При этом СПФС функционально все еще отстает от конкурента, поддерживая порядка 100 типов сообщений — это в два раза меньше, чем в SWIFT, добавил он.

Тем не менее за счет нововведения ЦБ количество банков и компаний, подключенных к СПФС, увеличится на 10–15% уже в этом году, считает Дмитрий Жарский. Андрей Люшин согласен с этим прогнозом.

Расширение географии использования СПФС, без сомнения, добавит ему новых участников. Но для того, чтобы отечественные разработки стали достойной альтернативой SWIFT, Банку России нужно повышать функциональность своего сервиса, в частности, расширять количество типов поддерживаемых сообщений.