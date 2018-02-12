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Дворкович: отключение РФ от SWIFT приведет к финансовым потерям иностранных компаний

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович заявил, что отключение России от межбанковской системы SWIFT приведет к финансовым потерям иностранных компаний.

При этом вице-премьер отметил, что подобное развитие событий затруднит работу банков и приведет к необходимости применять устаревшие технологии, но компании готовы к рискам, передает «РИА Новости».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал нерациональным возможное отключение РФ от SWIFT. 

SWIFT — межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключено более 10,8 тыс. крупнейших организаций более чем в 200 странах.  

В 2015 году был создан российский аналог системы SWIFT —  Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Она был запущен в рабочем режиме в декабре 2014 года. Реализация проекта проходила на фоне обострения отношений между РФ и странами Запада.

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