Греф предостерег США от введения масштабных санкций против РФ

Глава Сбербанка Герман Греф предостерег США от введения широкомасштабных санкций против России. По его словам, в случае их принятия холодная война покажется «детской забавой», сообщает Financial Times.

Греф также назвал «нерациональным» возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT. Вероятность такого шага существует из-за ухудшения отношений Москвы и Вашингтона.

SWIFT — межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключено более 10,8 тыс. крупнейших организаций более чем в 200 странах.

В 2015 году был создан российский аналог системы SWIFT — электронная система взаиморасчетов «Мир».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в ближайшее время даст симметричный ответ на санкционную политику США.