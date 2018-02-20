Финразведка изучит соцсети

Россия активизирует обмен данными с международными организациями в целях пресечения финансирования терроризма. Для обнаружения лиц, причастных к террористической деятельности, в Росфинмониторинге разработали новую систему индикаторов. Под подозрение финансовых разведчиков попадут платежи в адрес религиозных центров, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой, а также сбор денег на благотворительность через соцсети. ЦБ уже разослал соответствующие указания в кредитные организации, участвующие в пилотном проекте, подтвердили «Известиям» два банкира.

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу, в ведомстве в свете усиления сотрудничества с организацией «Эгмонт» разработали систему финансовых индикаторов для поиска террористов.

— У «Эгмонт» есть система моментального обмена информацией. Предполагается, что обмен данными между ней и Росфинмониторингом усилится. Это будет сделано из-за роста террористической активности в странах ЕС и Сирии, — сказал источник.

Справка «Известий» Цели и задачи группы «Эгмонт» В июне 1995 года представители ряда государственных ведомств и международных организаций собрались во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе для обсуждения вопросов отмывания денег и способов преодоления этой глобальной проблемы. В результате была образована группа «Эгмонт», представляющая собой неофициальную организацию государственных ведомств, которые объединены общей целью — созданием механизма для обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег, финансирования терроризма. «Эгмонт» объединяет органы финразведок 118 стран мира.

Новые индикаторы пока применяют 11 крупных банков, сказал источник «Известий», не раскрыв их названия. Он отметил, что со следующего года использование индикаторов станет для кредитных организаций обязательным. Инструкцию с признаками операций, которые с высокой долей вероятности указывают на причастность к терроризму, ЦБ разослал по банкам, участвующим в пилотном проекте. Получение этого документа «Известиям» подтвердили в трех кредитных организациях.

В банках из топ-50 отказались от подробных комментариев, за исключением «Ак Барса». Там рассказали, что не участвуют в пилотном проекте, но поддерживают нововведение: использование новых индикаторов позволит выявлять террористов на раннем этапе их деятельности.

Справка «Известий» Сейчас банки блокируют только операции лиц и организаций из перечня террористов, который размещен на сайте Росфинмониторинга — в данный момент в этом списке находится 9017 физических и юридических лиц.

Новая система индикаторов обяжет банки блокировать операции лиц из окружения граждан, попавших в официальный перечень террористов на сайте финразведки. Также будут заблокированы платежи в пользу религиозных организаций, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой.

Под блокировку попадет и сбор средств на благотворительность через соцсети. Поскольку во многих из них можно зарегистрироваться под любым именем, то под видом просящих помощь могут скрываться террористы, которым нужны деньги для оплаты мобильной связи, покупки авиабилетов, на содержание или лечение раненых боевиков, пояснил источник, близкий к Росфинмониторингу.

— Банкам придется сложно: нужно будет мониторить соцсети, отслеживать операции фондов и религиозных объединений, — отметила управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Из-за внедрения индикаторов могут пострадать добросовестные граждане, например собирающие деньги на лечение через соцсети. Нужен тройной контроль перед принятием решений о блокировке, предупредил зампред Национального совета по финансовому рынку Александр Наумов.

В ЦБ и Росфинмониторинге не ответили на вопрос о том, как предотвратить попадание в списки подозреваемых в терроризме добросовестных россиян, собирающих в соцсетях деньги на лечение.

Финансовый эксперт Ирина Коженкова добавила, что нововведение может замедлить проведение операций через благотворительные фонды и религиозные объединения. Банки, скрупулезно проверяя каждую трансакцию, могут затребовать дополнительные документы и более четкие назначения платежа.

— Деятельность фондов и так максимально прозрачна, предоставляется финансовая отчетность, — заявили в фонде «Вера».

Некоторые фонды, например «География добра» и «Бюро добрых дел», для повышения информационной открытости начинают внедрять блокчейн-технологии — это позволяет избежать вывода денег и подделки документации, поскольку данные из системы распределенных реестров удалить нельзя.

Чтобы добропорядочные граждане и организации, у которых банки перестраховываясь заблокировали счет, смогли снова воспользоваться финансовыми услугами, должен быть создан механизм реабилитации клиентов, попавших в черный список ЦБ.