Подозреваемых в финансировании терроризма отследят онлайн

В России появится система учета замороженных активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма. Речь о заблокированных счетах в банках, микрофинансовых организациях (МФО), управляющих и сотовых компаниях. Ее создадут Центробанк, Роскомнадзор и Росфинмониторинг к марту этого года. Отслеживание необходимо для того, чтобы оперативно информировать о подозрительных лицах правоохранительные органы, конфисковывать активы и предотвращать теракты. Об этом говорилось на недавнем совещании в Росфинмониторинге (копия протокола есть у «Известий»). В Роскомнадзоре подтвердили эту информацию. По словам экспертов, подобная практика действует в США и будет полезна России.

Центробанк, Роскомнадзор и Росфинмониторинг к марту этого года создадут IT-систему учета активов, замороженных из-за подозрения их владельцев в финансировании терроризма. Мониторинг будет касаться средств, находящихся в банках, микрофинансовых и управляющих компаниях, операторах мобильной связи. Создать новый механизм было решено на недавнем совещании в Росфинмониторинге. С копией протокола ознакомились «Известия», его подлинность подтвердили в службе.

«Ввести систему учета активов, замороженных по решениям Межведомственной комиссии по противодействию терроризиму по подозрению в отмывании денежных средств и находящихся в поднадзорных организациях частного сектора», — говорится в протоколе совещания.

Сейчас банки, МФО, управляющие компании, НПФ и операторы сотовой связи передают сведения только о подозрительных операциях клиентов в Росфинмониторинг. Служба блокирует их по решению Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Она заработала в 2015 году, ее возглавляет директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Благодаря новой системе ЦБ, Роскомнадзор и финразведка начнут оперативно оповещать правоохранительные органы о «токсичных» активах людей, подозреваемых в содействии терроризму. Средства будут конфисковываться, что позволит предотвращать теракты, рассказал «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу.

— Нововведение дополнит действующий механизм. IT-система может быть создана на базе ведомства при содействии ФСБ, — добавил собеседник «Известий».

По данным финразведки, сейчас уже заморожено 6 млн рублей активов подозреваемых в нарушении антитеррористического закона. В ведомстве уточнили, что 6 млн рублей — только на первый взгляд небольшая сумма, поскольку на организацию теракта бывает достаточно и 150 тыс. рублей.

По прогнозам управляющего партнера HEADS Consulting Александра Базыкина, в результате создания системы учета замороженных активов объемы заблокированных средств будут расти.

Пока механизма реабилитации лиц, чьи активы оказались заморожены, нет. И неясно, будет ли он создан в рамках новой системы учета, добавил источник, близкий к Росфинмониторингу.

В пресс-службе Роскомнадзора «Известиям» подтвердили планы по ведению учета активов граждан, подозреваемых в терроризме. В ЦБ, Росфинмониторинге и ФСБ не ответили на вопрос о том, в какой стадии находится разработка нововведения. В МВД отказались от комментариев по поводу необходимости внедрения новой системы.

Она поможет решить задачу конфискации активов подозреваемых в терроризме. Кроме того, она поможет правоохранителям в борьбе с нарушителями закона, считает директор департамента финансового мониторинга Росбанка Александр Попов.

По мнению управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, у такой системы много плюсов. Это систематизация информации, сбор статистики, обмен данными с зарубежными финансовыми организациями, которые занимаются подобной деятельностью. Нововведение соответствует мировой практике, отметила эксперт. В США подобный механизм заработал после сентябрьских терактов в 2001 году.

Система учета замороженных активов расширит инструментарий властей по борьбе с терроризмом. Сейчас уже блокируются сомнительные операции. Они считаются таковыми, если не имеют очевидного экономического смысла. Также у финразведки могут вызвать вопросы излишняя озабоченность клиента конфиденциальностью, обмен большого количества валюты, регулярные зачисления на счет крупных сумм от третьих лиц с последующим обналичиванием и др.