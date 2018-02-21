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Кабмин утвердил 30 госуслуг для комплексного запроса в МФЦ

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/Пресс-служба правительства РФ
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень из 30 госуслуг, которые будут предоставляться на основе комплексного запроса в многофункциональные центры (МФЦ) по принципу «одного окна». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В соответствии с данным принципом все необходимые услуги (две и более) можно будет получить при однократном обращении в МФЦ. По мнению властей, нововведение позволит уменьшить временные и финансовые издержки россиян.

Теперь граждане смогут получить услуги МВД, ФНС, Ростреестра, Росимущества, Пенсионного фонда, Федеральной службы судебных приставов и других.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий оплачивать государственные и муниципальные услуги через МФЦ

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