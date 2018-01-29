Расширен перечень оказываемых по экстерриториальному принципу госуслуг

Перечень государственных услуг, оказываемых по экстерриториальному принципу, расширен. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами.

По его словам, расширенный перечень госуслуг, оказываемых гражданам РФ вне зависимости от места их проживания и регистрации, включает 44 наименования.

Медведев отметил, что для получения услуг из перечня гражданин сможет подать документы в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в МФЦ.

«Это удобно, потому что это никак не связано ни с местом регистрации гражданина, ни с местом регистрации компании, если речь идет о юридическом лице», — приводит «Интерфакс» слова премьер-министра.

Как отмечает агентство, Медведев выразил намерение продолжить расширение перечня и включение в него новых видов услуг.