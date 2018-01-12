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В МФЦ появится новая услуга

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Россияне смогут подавать жалобы на качество товаров и услуг через многофункциональные центры (МФЦ). Поручение о проработке механизмов введения новой услуги Роспотребнадзору и Минэкономразвитию дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой) и Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) совместно с заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации предложения по возможности подачи гражданами жалоб на качество оказания услуг на потребительском рынке и качество потребительских товаров через многофункциональные центры», — говорится в поручении премьера, которое опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что представить свои предложения ведомства должны будут до 9 февраля 2018 года.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об оплате государственных и муниципальных услуг через МФЦ. Данные меры призваны решить проблемы оплаты государственных и муниципальных услуг, возникающие из-за территориального удаления кредитных организаций от МФЦ.

2 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по развитию МФЦ.

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