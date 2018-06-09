Количество услуг МФЦ предложили сократить

В нынешнем году МФЦ могут сократить функционал. Министерство экономического развития подготовило проект постановления правительства, согласно которому предлагается урезать перечень госуслуг, предоставляемых по принципу «одного окна». Речь идет о невостребованных сервисах МЧС, Роструда, Росздравнадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора и ФМБА. Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве.

Сокращение планируется провести после прошлогоднего мониторинга качества и востребованности сервисов МФЦ. Минэкономразвития доложило в кабинет министров о нецелесообразности мероприятий по организации предоставления некоторых услуг в многофункциональных центрах. Это связано с тем, что концепция самих центров строится на предоставлении наиболее массовых и социально значимых сервисов.

— Изменения связаны с тем, что госуслуги по приему и учету уведомлений в части видов деятельности МЧС, Роструда, Росздравнадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора и ФМБА практически не востребованы. Так, например, за 9 месяцев 2017 года Роструд, Росздравнадзор и Ростехнадзор сообщили о предоставлении менее 100 услуг по приему и учету уведомлений, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

На данный момент МЧС предоставляет 8 государственных услуг. К ним относятся: лицензирование деятельности в области пожарной безопасности, регистрация и освидетельствование маломерных судов, оценка пожарного риска, а также утверждение документов по некоторым видам осуществления деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Другие ведомства на региональном уровне оказывают услуги регистрации бизнеса по отдельным видам работ и услуг. В Минэкономразвития уточнили, что дальнейшие сокращения пока не планируются.

— Действительно, предоставляемые указанными ведомствами услуги не слишком распространены и не пользуются большим спросом среди населения, поэтому было внесено соответствующее предложение,— сказал директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида.

Функционал МФЦ могут сократить уже в этом году — после того как документ Минэкономразвития рассмотрит правительство и подпишет премьер-министр. Начиная с 2020 года министерство намерено перейти на централизованную модель организации сети МФЦ по поручению президента Владимира Путина. Централизация предполагает внедрение экстерриториального принципа работы МФЦ, то есть гражданин сможет получить услугу вне зависимости от места проживания. Соответствующий проект федерального закона также подготовлен ведомством. По состоянию на 2017 год в 28 субъектах действовала децентрализованная система.

По разным оценкам, это приводит к дополнительным затратам бюджетов регионов в размере 5–15% от общего объема финансового обеспечения работы МФЦ в год. Если речь пойдет о возможности оплаты или запроса услуг вне зависимости от места проживания, это существенно упростит взаимодействие органов власти и населения, считает Андрей Покида.

По информации Минэкономразвития, уже 7 субъектов приняли решение о переходе в течение 2018 года к модели, при которой МФЦ создаются в форме учреждения региона, на территории которого располагаются структурные подразделения центра. Еще 21 субъект считает подобную реорганизацию экономически обоснованной. Они подтвердили свою готовить до 1 января 2020 года завершить все необходимые работы.

В марте Минэкономразвития подготовило рейтинг регионов по развитию сети многофункциональных центров. По итогам IV квартала 2017 года высокий уровень эффективности организации работы сети МФЦ продемонстрировали 71 регион. По четырем субъектам дана средняя оценка эффективности, восемь регионов показали удовлетворительные результаты. Замыкают рейтинг Чукотский автономный округ и Тверская область, в которых эффективность оказалась низкой.