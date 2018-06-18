В России появятся новые меры поддержки бизнеса

Центробанк и Минэкономразвития обсуждают вопрос оказания господдержки малым и средним предпринимателям при размещении их акций на бирже или выпуске облигаций. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута. Эксперты оценивают расходы бизнеса на выпуск акций или облигаций в 5–6 млн рублей. Чтобы инструменты стали востребованы среди некрупных предприятий, государство должно субсидировать до 90% этих затрат, уверены они.

В России могут появиться новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Так, Центробанк и Минэкономразвития концептуально согласовали вопрос субсидирования части затрат малых и средних предпринимателей при размещении акций на бирже или выпуске облигаций, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» подтвердили, что вопрос рассматривается.

Государство может начать выдавать субсидии предпринимателям, в частности, на получение рейтинга в рейтинговом агентстве, на листинг (совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список) и на аудит, если компания размещается на бирже. Если же предприниматель решит выпустить облигации, то государство может просубсидировать выплату процентов по ним, рассказал «Известиям» Михаил Мамута. По его словам, выпуск бондов рентабелен при сумме привлечения в несколько десятков миллионов рублей. Таким образом, облигации могут стать альтернативой банковским кредитам.

В прошлом году впервые в российской истории прошло IPO (первичное размещение акций) двух компаний среднего предпринимательства, добавил Михаил Мамута. Компании вышли на биржу по специальной программе, упрощающей эту процедуру для некрупного бизнеса. По этой программе для них предусмотрена поддержка якорных инвесторов — Корпорации развития МСП, Фонда развития промышленности и Российского фонда прямых инвестиций. Их участие в сделках повышает доверие к активу со стороны других игроков финансового рынка, отметил Михаил Мамута.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что данные предложения ЦБ и Минэкономразвития к ним не поступали.

Бизнес поддержал субсидирование государством расходов на выпуск акций и облигаций. Правительству нужно ускорить разработку нормативной базы, поскольку «очень долго правильные вещи реализуются», отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Сейчас расходы компаний на выпуск акций или облигаций составляют минимум 5–6 млн рублей, рассказал «Известиям» доцент РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе. Из этих средств 1 млн рублей приходится на аудит компании, еще 1 млн рублей стоят услуги листингового агента. Оставшиеся 3–4 млн рублей — расходы на юридическую поддержку, маркетмейкеров, рекламу и PR, партнерские соглашения на распространение информации о выпуске акций. По словам эксперта, для того чтобы компаниям было выгодно размещаться на бирже, государство должно субсидировать до 90% всех затрат.

При этом выпуск облигаций эксперт назвал более привлекательным инструментом для малых и средних предпринимателей, чем выпуск акций. Если компания будет выпускать бонды с процентной ставкой 18–20%, то бизнесу было бы выгодно, если бы государство субсидировало 6 п.п. из них.

Сейчас одной из самых востребованных мер поддержки предпринимателей является субсидирование процентной ставки по кредитам до 6,5% годовых. По данным Минэкономразвития, в этом году по льготной программе было выдано 612 кредитов на общую сумму 30,7 млрд рублей.