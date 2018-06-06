Дайте деньгам тишину

Дальневосточные власти просят Госдуму упростить жизнь резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), разрешив им арендовать землю не только под инфраструктуру. Земли и так берется много — только в ДФО инвесторам предоставили участков на 2 тыс. га. Однако показатели по инвестициям не такие уж и впечатляющие даже у тех ТОР, что создали первыми. Сколько особых зон появилось за три года и почему их могут закрыть, читайте в материале портала iz.ru.

Помеха в законе

31 мая заксобрание Амурской области внесло на рассмотрение федерального парламента законопроект, который разрешает резидентам территорий опережающего социально-экономического развития строить на земельных участках объекты, не подпадающие под определение инфраструктурных. Авторы законодательной инициативы поясняют, что эти объекты нужны для запуска проектов — равно возведения всё той же инфраструктуры.

э3 Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По сути региональные парламентарии предлагают изменить одну из основных формулировок закона о ТОР, вступившего в силу в марте 2015 года. Документ допускает принудительное изъятие участков или расположенной на них недвижимости и другого имущества, однако исключительно под инфраструктурные объекты. Несмотря на все меры поддержки, такое ограничение мешает резидентам реализовывать свои проекты.

По данным на конец мая, Корпорация развития Дальнего Востока предоставила в аренду резидентам ТОР в общей сложности 191 участок — 2 тыс. га земли. Свыше 50 земельных участков площадью 887 га выдали за неполное полугодие 2018 года. Передача происходит по упрощенной схеме, ради которой в числе других преференций и создаются территории опережающего развития. Стоимость участков для их резидентов составляет 0,8% от кадастровой стоимости, причем впоследствии инвестор имеет право выкупить их по льготной цене. Под их запросы может создаваться инфраструктура.

Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Денис Тихонов заявлял, что ведомство работает над «повышением эффективности создания объектов инфраструктуры ТОР как в части сроков их создания, так и оптимизации состава таких процедур в соответствии с лучшими мировыми практиками». Со сроками в дальневосточных ТОР действительно были проблемы. Летом прошлого года стало известно, что ООО «Невада-Хабаровск» отказалось строить в ТОР «Хабаровск» производственно-логистический центр стоимостью 10 млрд рублей из-за неготовности площадки. В самой компании утверждали, что решили сменить одну особую зону на другую — перевести проект в хабаровский индустриальный парк «Авангард», который уже обеспечен необходимой инфраструктурой.

Разрослись по полной

Три года назад, когда закон о ТОР только вступил в силу, власти рассматривали заявки на создание 15 подобных территорий в Дальневосточном федеральном округе. Для специальных зон, по закону создаваемых на 70 лет, утвердили особые правила: по возмещению инвесторам кредитов, взятых на создание инфраструктуры, особому режиму контроля со стороны муниципальных властей, налоговым льготам и другим мерам поддержки.

э2 Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Первыми были одобрены проекты двух ТОР в Хабаровском крае и еще одного — в Приморском. Сейчас их в ДФО 18. С 2015 года резидентами дальневосточных территорий опережающего социально-экономического развития и cвободного порта Владивосток, по информации КРДВ, зарегистрировались порядка 950 компаний. К сегодняшнему дню они реализовали свыше сотни проектов, общая сумма инвестиций перевалила за триллион рублей. На рассмотрении находятся заявки инвесторов, готовых вложить в свои проекты порядка 2,5 млрд рублей. Сумма может резко увеличиться после создания еще одной зоны — российско-китайской ТОР. Проект территории, которую планируется разместить между пунктами пропуска в Приморском крае и провинции Хэйлунцзян, будет представлен в сентябре на Восточном экономическом форуме.

Первые ТОР «Михайловский» (Приморье) и «Комсомольск» (Хабаровский край) решили увеличить — для новых инвесторов попросту не хватает места. В апреле Минвостокразвития предложило расширить границы сельскохозяйственного «Михайловского» под проект «дочки» вьетнамской корпорации TH True Milk по молочному производству. Инвесторы планируют вложить 16 млрд рублей в возведение трех ферм и молокозавода, где будет перерабатываться свыше 60 тыс. тонн молока в год. Помимо тех участков, что займет вьетнамская компания, в ТОР могут включить территорию трех районов края, заявлял вице-губернатор региона Валентин Дубинин. В границы ТОР «Комсомольск» месяц назад включили 20 земельных участков под реализацию проектов по созданию и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий, инвестиции в которые превышают 9,5 млрд рублей.

Власти не только расширяют существующие, но и создают новые территории опережающего социально-экономического развития. В конце марта вступили в силу распоряжения правительства о создании 19 новых ТОР в Чувашии, Алтайском крае, Воронежской, Иркутской, Ростовской и других областях. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что власти за десятилетие намерены привлечь за счет них порядка 160 млрд рублей инвестиций и создать 30 тыс. рабочих мест.

По словам властей региона, моногородами Варгаши и Далматово (Курганская область), получившими новый статус весной, уже заинтересовались 14 инвесторов. Речь идет о создании комплекса по изготовлению древесного угля, мельницы, производства по переработке мясных полуфабрикатов и добыче скандия.

На новенького и старенького

Добиваться создания второй в регионе территории опережающего социально-экономического развития намерены власти Забайкальского края. Рассматривается два варианта. Первый — площадка в Каларском районе под освоение крупнейшего Удоканского месторождения меди. Второй вариант — сформировать ТОР в поселке Жирекен, где уже пять лет законсервирован градообразующий одноименный горно-обогатительный комбинат. «Задолго до введения санкций компания «Русал» приостановила деятельность комбината. Тем не менее, Жирекен — это моногород, и если не по программе ТОР, то как с моногородом нужно будет что-то предпринять», — сказала губернатор Наталья Жданова в интервью ТАСС.

э4 Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Заявку на создание ТОР в моногороде Сокол намерено подать и правительство Вологодской области, уже предварительно одобрены соглашения с двумя потенциальными резидентами. Корпорация развития Севастополя готовит проект создания территорий опережающего развития в трех муниципалитетах, в частности в Балаклаве — для развития яхтенного туризма.

Однако пока одни регионы добиваются создания ТОР, другие могут потерять свои. В декабре первый вице-премьер Игорь Шувалов (с мая этот пост занимает министр финансов Антон Силуанов. — iz.ru) заявлял, что кабмин решил лишать этого статуса территории, у которых не получается привлекать инвесторов. «Это будет касаться, в первую очередь, ответственности региональных и муниципальных властей с тем, чтобы при получении этого статуса территории опережающего развития ответственность местных и региональных властей была по привлечению резидентов в эти зоны», — объяснял Шувалов. На то, чтобы оправдать получение статуса, у ТОР будет один-два года, однако пока это лишь предположительные сроки.

Не добрали по объему инвестиции территории Хабаровского края, заявлял в апреле полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В частности, ТОР «Хабаровск» по плану должна была привлечь 34 млрд инвестиций, а набрала всего 23 млрд, «Комсомольск» — 8,4 млрд вместо 11,6 млрд. И этом при том, что две из трех хабаровских территорий работают уже три года.

Забайкальская ТОР «Краснокаменск», как планировали чиновники, должна была привлечь 20 инвестпроектов, однако пока в ней зарегистрировано четыре резидента. До конца года ждут еще трех с объемом инвестиций в 30 млрд рублей. На территории опережающего развития «Дорогобуж» в Смоленской области, созданной в марте 2017 года, реализуется два инвестпроекта на 600 млн рублей при заявленном объеме инвестиций в 10 млрд. Региональные власти решили сделать ставку на малый бизнес и обратились к федеральному правительству с просьбой упростить условия для размещения резидентов, в частности — снизить сумму стартовых вложений.

Не гонитесь за выводами

Препятствием для инвесторов зачастую становятся проблемы с инфраструктурой. Японские предприниматели, нацеленные на сотрудничество с Дальним Востоком, жаловались на проблемы с железнодорожной и портовой инфраструктурой. «Всего лишь три японские компании входят в ТОР. Не наблюдается развития крупных проектов на этих территориях», — говорил глава японско-российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада. Он отмечал, что российская сторона недовольна таким раскладом, однако японцам не хватает условий. Помимо инфраструктуры, речь о рисках, связанных с падением курса рубля.

э5 Владимир Путин на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ходе двустороннего бизнес-диалога 25 мая президент Владимир Путин заявил, что Россия может рассмотреть возможность продления налоговых льгот, предоставляемых резидентам ТОР. Инвесторы неоднократно выражали беспокойство тем, что при реализации долгосрочных проектов может возникнуть опасность попасть с долговую яму после окончания срока льгот. «Мы, конечно, можем над этим подумать, — сказал глава государства. — Но мы исходили из того, что нужно сначала в полной мере использовать то, что на сегодняшний день предложено».

В прошлом месяце Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, который фиксирует на 10 лет льготы для резидентов территорий опережающего развития, в том числе налоговые. Для дальневосточных ТОР также закрепляется на десятилетие право на расчет страховых взносов по пониженным тарифам — 7,6% вместо 30%. 1 июня Корпорация развития Дальнего Востока заключила соглашение с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства, чтобы облегчить для инвесторов получение кредитных и лизинговых услуг.

Категорично говорить об эффективности ТОРов еще рано — многие проекты еще только в начале пути, объяснял замглавы Минвостокразвития Александр Осипов. Если некоторые пищевые производства могут запуститься за три месяца, то у более капиталоемких, в частности добывающих предприятий, сроки совершенно иные — только на создание инфраструктуры может понадобиться пять лет.