Строительство в ТОР упростят

Получать земли под строительство и подключаться к коммунальным сетям резиденты территорий опережающего развития (ТОР) смогут втрое быстрее. Также будет упрощен механизм перевода земель в категории, необходимые для начала строительства объектов. Такие поправки в ряд законов подготовили в Минвостокразвития. Нововведения значительно ускорят сроки освоения территорий, а также будут способствовать притоку инвестиций, убеждены эксперты.

Резиденты ТОР смогут получить землю под строительство в сокращенные сроки. Срок перевода земель из одной категории в другую будет регламентирован: если территория находится в федеральной собственности — не более трех месяцев, если в собственности субъекта — не более двух месяцев. Помимо этого, сократится время проведения госэкспертизы проектной документации с нынешних 60 до 20 дней. Такие поправки в законодательство подготовили в Минвостокразвития (есть в распоряжении «Известий»).

Поправки разработаны по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева. В конце 2017 года он заявил, что надо уделить дополнительное внимание развитию Дальнего Востока, поскольку «состояние инфраструктуры большинства объектов становится препятствием при реализации инвестиционных планов».

— Законопроект позволит ускорить строительство объектов инфраструктуры ТОР, что необходимо для обеспечения опережающего развития Дальнего Востока, — сообщили в Минвостокразвития. Точных прогнозов темпов роста ТОР в министерстве не дали.

Справка «Известий» Территории опережающего развития были созданы в 2014 году, преимущественно на Дальнем Востоке. Там в восьми регионах создано 16 таких территорий. Помимо этого, под статус ТОР подпадают 23 проекта в 17 моногородах. ТОР являются особыми экономическими зонами, где действуют льготные условия по налогообложению. В частности, на 5–10 п.п. снижен налог на прибыль, на 7,6 п.п. уменьшены отчисления в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования.

Законопроект Минвостокразвития также существенно расширяет круг лиц, которые могут готовить документы по планировке ТОР. Сейчас это могут делать только правительство и местные органы власти, отметил юрист Фонда содействия бизнесу (ФОСБИ) Владислав Баландин.

— По новым же правилам готовить документацию смогут и в компаниях, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, — пояснил он.

Замгендиректора угледобывающей компании «Колмар» (якорный резидент ТОР «Южная Якутия») Анна Цивилева пояснила «Известиям», что большую часть территорий опережающего развития составляют земли лесного фонда. Чтобы начать строительство, их необходимо перевести в другую категорию — земли промышленности. Сейчас на это уходит в среднем от года до полутора лет.

— Для развития бизнеса важен каждый месяц. Для многих инвесторов длительные согласования делают развитие проектов невозможным, — рассказала Анна Цивилева.

Во Внешэкономбанке также отметили, что согласительные процедуры в строительстве сейчас «не вполне эффективны». Поэтому смягчение регулирования сделает отрасль намного привлекательнее для инвесторов.

— Не стоит бояться, что изменения в законе приведут к повальному переводу земель в промышленную категорию. Несмотря на упрощение технических процедур, ТОР остается особой зоной, контролируемой государством, — подчеркнула юрист судебно-аналитического отдела Heads Consulting Александра Елизарова.

В 2017 году поданы заявки на реализацию 262 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций 1,43 трлн рублей и созданием 42 тыс. новых рабочих мест. При этом основной проблемой, на которую жаловались участники проектов, является долгий срок их согласований. Судя по новым инициативам Минвостокразвития, государство решило ускорить темпы развития ТОР.