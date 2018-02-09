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Три территории опережающего развития созданы на Урале и в Сибири

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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В трех закрытых городах на Урале и в Сибири будут созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) — «Железногорск» (Красноярский край), «Озерск» и «Снежинск» (Челябинская область). Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства РФ.

Создание новых ТОР будет финансироваться из внебюджетных источников. Оно поспособствует появлению дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала городов, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли.

К указанным территориям будет применена таможенная процедура свободной экономической зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

Как оценивают в Минэкономразвития, создание ТОР «Железногорск» привлечет 10 млрд рублей инвестиций, ТОР «Озерск» — 8,5 млрд рублей инвестиций, ТОР «Снежинск» — 5 млрд рублей.

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