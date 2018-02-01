Учитель на Урале отобрала у ученицы грамоту за отказ сдать 300 рублей

Прокуратура Свердловской области проводи проверку, после того как учительница одной из школ публично отобрала у 10-летней школьницы почетную грамоту, из-за того что ее родители якобы не сдали на нужды класса 300 рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по региону.

Инцидент произошел в одной из школ в селе Глинское Режевского района. У ученицы отобрали новогодний подарок в виде магнита и брелока и грамоту, из-за того что ее родители не сдали деньги на нужды класса. Как отмечает ИА «Ура.ру», учительница унизила школьницу на глазах у всего класса. По словам мамы девочки, сначала педагог раздала грамоты всем, но потом обратилась к девочке Оле, сказав, что в школе не хватает бумаги, а она не сдавала деньги на нужды класса, поэтому должна сдать грамоту обратно. Сначала девочка решила, что это шутка, и спрятала грамоту в портфель, но учительница заставила ее достать ее и вернуть, унизив ее при всем классе, сообщает сайт «Комсомольской правды в Екатеринбурге». После публикации в соцсетях ситуация получила огласку, однако это не заставило заслуженного педагога с 40-летним стажем извиниться перед ребенком. В районном управлении образования маме девочки сказали, что учитель получил выговор, однако извинений не последовало.

О случившемся местные жители, прочитавшие об этом в соцсетях, сообщили депутату Госдумы от «Справедливой России» Дмитрию Ионину. Он отметил, что девочка приняла слова педагога близко к сердцу и поэтому теперь вынуждена посещать психолога.

«Раз уж им настолько не хватает бумаги — не вопрос, куплю и подарю. А вот директора ждет непростой разговор об учительнице, которая при всем классе позволяет себе ломать психику ребенка!» — заявил Ионин.

Прокуратура выясняет, действительно ли девочке полагалась грамота за успехи в учебе, а также причину, по которой учитель требовал от ученицы деньги. Также ситуацию под контроль взял уполномоченный по правам ребенка по региону Игорь Мороков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что под Иваново школьники пожаловались на избившую их указкой учительницу.