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Учительница в Краснодаре осталась недовольна подарком родителей

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Классный руководитель первого класса в одной из школ Краснодара решила, что подарок, который преподнесли ей родители учеников, слишком скромный, после чего вернула букет и конверт с деньгами.

О случившемся рассказала председатель родительского комитета. Женщина пояснила, что, когда вручала подарок, педагог, несмотря на уговоры, вернула конверт с деньгами и букет цветов, заявив, что единственный учитель заслуживает подарок получше. После своих слов учитель заплакала, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Кроме того, председатель родительского комитета рассказала, что родители должны были поздравить также директора, завуча и учителей музыки и физкультуры, положив им в конверты по 2 тыс. рублей. Откуда взялись такие расценки в школах, родители недоумевают до сих пор. После конфликта женщина сняла с себя полномочия председателя и не намерена выполнять их в дальнейшем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что учительница начальных классов одной из школ в Санкт-Петербурге написала на лбу ученика второго класса слово «дурак». О случившемся стало известно благодаря одному из одноклассников мальчика, который рассказал все его матери, после чего она обратилась к директору. 

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