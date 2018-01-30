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В Канске обрушилась крыша многоквартирного дома

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В красноярском городе Канске произошло обрушение кровли многоквартирного жилого дома. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Сотрудник пресс-службы краевого главка МВД Артем Кишкурин отметил, что инцидент произошел в ночь на вторник, 30 января, в поселке Степном.

В момент происшествия в 12-квартирном деревянном доме находилось 20 жильцов, в том числе восемь детей. В результате обрушения кровли были повреждены потолочные строения в нескольких квартирах, передает «РИА Новости».

Жильцы были эвакуированы и размещены у родственников, добавили в ведомстве.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают сохранение имущества местных жителей.

По предварительным данным, причиной обрушения стала ветхость здания. Оно было построено в 1938 году. Площадь обрушения составила 200 кв. м.

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