Правительство усилит контроль за ТОРами

Правительство будет отзывать особый статус у территорий опережающего развития (ТОР) в случае невыполнения условий по привлечению резидентов. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Также глава правительства обсудил с вице-премьерами предоставление РЖД субсидий на перевозку зерна рекордного урожая нынешнего года.

Территории опережающего развития — особые экономические зоны со льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами. Они создаются для привлечения инвестиций и ускорения развития соответствующего региона. Для резидентов ТОР налог на прибыль в первые пять лет не превышает 5%. Для них также предусмотрено освобождение от налога на имущество и землю; возможность использования режима свободной таможенной территории; социальные взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и ряд других льгот.

— Мы на совещании у вас договорились о некоторой модификации законодательства. По прошествии определенного разумного срока, — мы дополнительно поймем, что это за срок, скорее всего, год или два, — если не будут появляться резиденты в территориях опережающего развития, тогда у правительства появится возможность статус этот отозвать, — сказал Игорь Шувалов.

По словам первого вице-премьера, статус ТОР был введен для того, чтобы в моногородах появлялись новые производства. Через Фонд развития моногородов ТОРам будут предоставляться средства для развития инфраструктуры и запуска новых современных производств. Игорь Шувалов напомнил, что приоритетный проект правительства по развитию моногородов предусматривал создание в 54 городах в течение 2017 года территорий опережающего развития.

— Имею в виду то, что сказали вы, — в первую очередь предоставлять статус городам, которые в этом нуждаются и находятся в «красной» зоне, то есть там, где ситуация по безработице более серьезная, — обратился Игорь Шувалов к премьер-министру.

Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании шести новых ТОР — в Карелии, Татарстане, Тамбовской области, Ставропольском крае.

— В данном случае речь идет о тех территориях, которые созданы не на Дальнем Востоке, а в разных местах нашей страны и, как правило, связаны с работой монопрофильных поселений, — отметил глава правительства. — Рассчитываем, что эти ТОРы привлекут в регионы инвестиции на общую сумму почти 50 млрд рублей.

Также Дмитрий Медведев напомнил участникам совещания, что в нынешнем году в России собран рекордный за всю историю страны урожай зерновых — более 140 млн т. В связи с этим в ряде хлебных регионов образовались значительные резервы. Премьер-министр сообщил, что правительство предоставило РЖД субсидии для транспортировки урожая.

— В текущем году на это выделяется 1 млрд рублей и почти 2 млрд заложено в бюджет на 2018 год. Дополнительный объем перевозки зерна из 13 регионов составит более 3 млн т, — сообщил премьер-министр.

Ранее было объявлено, что 1 октября РЖД ввела скидку в 10,3% к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей. С середины ноября эти льготные условия распространены еще на шесть субъектов федерации — Курскую, Липецкую, Пензенскую, Самарскую, Ульяновскую и Курганскую области. Понижающий коэффициент будет действовать до 30 июня следующего года.