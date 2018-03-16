Моногородам помогут льготами

Государство продолжит оказывать поддержку моногородам, создавая в них территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам. Сегодня премьер-министр присвоил статус ТОР 19 поселениям.

Правительство ожидает, что создание новых ТОР — территорий с льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами — позволит за ближайшие 10 лет привлечь инвестиции на сумму около 160 млрд рублей.

— Экономика подрастает, опережающими темпами росли инвестиции в основной капитал, хотя заданных параметров они пока не достигают, увеличивается частное потребление, инфляция, как известно, весьма и весьма низкая. Наша задача — не просто закрепить эти положительные тенденции, но и за счет гибкого государственного регулирования помочь бизнесу активнее вкладываться в новые проекты, причем именно в тех территориях и секторах, где это особенно необходимо, — заявил Дмитрий Медведев в начале совещания.

Справка «Известий» Подписанный председателем правительства пакет документов предоставил статус ТОР городам Онега и Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Гаврилов-Ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Далматово (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), поселок Угловка (Новгородская область), Новоалтайск (Алтайский край), поселку Линево (Новосибирская область), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселку Варгаши (Курганская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область).

— Там, где жизнь зависит от одного градообразующего предприятия, которое может работать или, к сожалению, вообще не работать, нужны новые инвестиционные проекты, которые стимулируют диверсификацию этих территорий, — отметил премьер-министр.

ТОР создаются для привлечения инвестиций и ускорения развития соответствующей территории. Для резидентов ТОР налог на прибыль в первые пять лет не превышает 5%. Для них также предусмотрено освобождение от налогов на имущество и землю; возможность использования режима свободной таможенной территории; социальные взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и ряд других льгот.

— Мы будем избирательно относиться к использованию такого рода инструментов. Конечно, надо обеспечить, чтобы туда пришли именно живые инвестиционные проекты. Это в значительной степени работа самих губернаторов, руководителей соответствующих муниципальных образований, — сказал Дмитрий Медведев.

Первыми статус ТОР получили в 2016 году Югра и Анжеро-Судженск (Кемеровская область). Затем особые условия были распространены на города Алейск, Заринск (Алтайский край) и Гуково (Ростовская область). В 2017 году такой статус получили Димитровград (Ульяновская область), ЗАТО Саров (Нижегородская область), города Сарапул (Удмуртская Республика) и Невинномысск (Ставропольский край). Как сообщил по итогам совещания первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов, до конца 2018 года в России будет почти 100 моногородов со статусом ТОР.

— Ситуация в моногородах разная. Около сотни относятся к «красной зоне», где предприятия достаточно старые и существует угроза неполной рабочей недели либо закрытия предприятия. Требуется как можно быстрее открывать новые рабочие места, создавать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций для новых производств. Это президентский приоритет, — отметил Игорь Шувалов.

Моногорода — населенные пункты, в которых большинство жителей заняты на единственном градообразующем предприятии. Всего в России 319 таких поселений. В 2016 году президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил приоритетную программу «Комплексное развитие моногородов». Ее задача — снизить их зависимость от градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тыс. новых рабочих мест, не связанных с такими предприятиями. Программа рассчитана до 2025 года.