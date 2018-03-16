Премьер-министр России Дмитрий Медведев присвоил 19 городам статус территорий опережающего развития (ТОР).

В ближайшие несколько лет в них планируется привлечь более 150 млрд рублей инвестиций и создать 30 тыс. рабочих мест, передает ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул, что новые предприятия должны будут охватить разные сферы. Они будут производить продукты питания, мебель, строительные материалы, продукцию переработки природных ресурсов, а также химическую продукцию.

Согласно документу, подписанному премьер-министром РФ, статус ТОР присвоен следующим городам: Новокузнецк, Онега, Канаш, Пикалево, Ефремов, Гаврилов-Ям, Губкин, Заринск, Сердобск, Далматово, Саянск, Черемхово, Новоалтайск, Павловск, Донецк (Ростовская область), Зверево, поселок Варгаши, поселок Линево, поселок Угловка.