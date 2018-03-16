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МЭР рассчитывает повысить позиции России в рейтинге DB в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главной целью Минэкономразвития на 2018 год является улучшение делового климата в стране, говорится в документе о задачах ведомства (есть у «Известий»).

Министерство рассчитывают по итогам года подняться с 52-го места на 40-е в части условий налогообложения в рейтинге Всемирного банка Doing Business (DB). Добиться этого предполагают, в частности, за счет создания для бизнеса «единого окна» по фискальным вопросам.

Также Минэк выступил с предложением о создании Совета по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности под председательством премьер-министра.

Помимо улучшения условий налогообложения ведомство собирается упростить процедуры перемещения товаров через границу, снизить срок регистрации прав собственности, сократить технологическое присоединение к электрическим сетям с трех до двух этапов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Попасть в топ-20 Всемирного банка

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