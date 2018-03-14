Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП

Минэкономразвития констатировало ускорение роста ВВП страны по сравнению с темпами того же периода прошлого года.

«В январе рост российской экономики ускорился до 2% год к году (1,4% год к году в декабре, 1,2% год к году в IV квартале 2017 года)», — отмечается в обзоре «Картина экономики. Март», который подготовило ведомство.

Улучшение динамики связано в первую очередь с восстановлением промышленного производства. В январе этот показатель вырос на 2,9% год к году, уточняет «Прайм».

По предварительным данным Росстата, за прошлый год ВВП страны вырос на 1,5%.

Как писал iz.ru, в послании Федеральному собранию президент РФ говорил, что ВВП на душу населения в России должен в ближайшее десятилетие возрасти в 1,5 раза.