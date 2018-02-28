РАН спрогнозировала рост промышленного производства до 2030 года

Российская академия наук (РАН) подготовила доклад «Региональные аспекты долгосрочной экономической политики», согласно которому среднегодовые темпы роста промышленного производства в России в 2018–2030 годах составят 4,5%.

Самый большой рост придется на 2021–2025 годы и составит 6,3%. Он будет связан с восстановлением экономики после кризиса 2014–2016 годов. В частности, отмечается, что бизнес нарастит инвестиции, которые будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов.

По прогнозу РАН, наиболее высокие показатели роста предполагаются в регионах с преобладанием обрабатывающих производств: опережающими темпами будет расти промышленность Центрального и Южного федеральных округов.

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Промышленности предсказали рывок