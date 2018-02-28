Промышленности предсказали рывок

Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2018–2030 годах составят 4,5%, говорится в докладе «Региональные аспекты долгосрочной экономической политики», подготовленном Российской академией наук. Это намного оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития до 2020 года: ведомство ожидает роста промышленности в ближайшие три года на уровне 2,5%. По прогнозу РАН, самый большой рост промпроизводства придется на 2021–2025 годы и составит 6,3%. Опережающий рост промышленности будет связан с восстановлением экономики после кризиса: бизнес нарастит инвестиции, которые будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов.

Промышленность будет расти опережающими темпами, потому что экономика восстановится после кризиса 2014–2016 годов. Бизнес нарастит инвестиции, которые будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов, пояснил один из авторов документа, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Предприниматели подтверждают готовность к наращиванию инвестиций в свой бизнес: 66% руководителей промышленных компаний, опрошенных НИУ ВШЭ, считают инвестклимат в России удовлетворительным и 40% готовы увеличивать инвестиции в свое производство.

Цифры в докладе РАН намного оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития на 2018–2020 годы. Эксперты ведомства ожидают рост промпроизводства в ближайшие три года на уровне 2,5%. По их оценкам, в этот период произойдет постепенное восстановление производства товаров инвестиционного спроса (это машины, оборудование, строительные материалы). Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроительного комплекса, говорится в макропрогнозе Минэка.

Наиболее высокие показатели роста предполагаются в регионах с преобладанием обрабатывающих производств, говорится в докладе РАН: опережающими темпами будет расти промышленность Центрального и Южного федеральных округов. Там традиционно сильны пищевые производства, швейная и обувная промышленность. В течение 12 лет обрабатывающий сектор будет показывать рост по 5,6%.

Медленнее будет расти добыча полезных ископаемых — по 1,7%. В 2026–2030 годах темпы прироста промпроизводства замедлятся до 3,8% в год, считают в ИНП РАН.

Увеличение производства в среднем на 4,5% до 2030 года будет соответствовать уровням 2010–2011 годов. По данным Росстата, в тот период промышленность выросла на 5 и 3,4% соответственно. Однако прогноз РАН всё же ниже показателей по промышленности прошлого десятилетия. Данные Росстата свидетельствуют о том, что тогда промпроизводство увеличивалось на 6–8% ежегодно.

В нынешних экономических условиях рост промышленности темпами 4% и выше возможен только в случае повышения производительности труда на предприятиях, обновления оборудования и снятия административных барьеров для бизнеса, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, России необходимо включиться в четвертую промышленную революцию (массовое внедрение киберфизических систем в производство, предусматривающее автоматизированное обслуживание человеческих потребностей. — «Известия»). В этом случае среднегодовые темпы роста могут составить 6%.

Россия выйдет на 4% роста промышленного производства, только если из экономики получится «выжать всё, что возможно», заявил руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. В частности, государству и бизнесу необходимо будет конвертировать свои накопления в инвестиции: начинать масштабные стройки, вкладываться в расширение производства.

В прошлом году, по данным Росстата, промышленность выросла на 1%. Основными драйверами роста стали пищевая и легкая промышленность, химический комплекс. Проблему низкой производительности труда, из-за которой тормозятся рост экономики и промпроизводства, признавали и в правительстве. Для решения проблемы Минэкономразвития разработало приоритетный проект по повышению эффективности на предприятиях до 2025 года. В случае успешной реализации проекта производительность труда через семь лет вырастет на 30%.