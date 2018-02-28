Прямой эфир

Промышленности предсказали рывок

Промпроизводство будет расти почти по 5% ежегодно до 2030 года, считают в РАН
0
Фото: Getty Images/Bloomberg
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2018–2030 годах составят 4,5%, говорится в докладе «Региональные аспекты долгосрочной экономической политики», подготовленном Российской академией наук. Это намного оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития до 2020 года: ведомство ожидает роста промышленности в ближайшие три года на уровне 2,5%. По прогнозу РАН, самый большой рост промпроизводства придется на 2021–2025 годы и составит 6,3%. Опережающий рост промышленности будет связан с восстановлением экономики после кризиса: бизнес нарастит инвестиции, которые будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов.

«По хладостойким сталям мы точно впереди планеты всей»
Глава ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» Алексей Орыщенко — о передовых отечественных разработках в области производства металлов

Промышленность будет расти опережающими темпами, потому что экономика восстановится после кризиса 2014–2016 годов. Бизнес нарастит инвестиции, которые будут направлены на развитие производства и финансирование новых проектов, пояснил один из авторов документа, замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Предприниматели подтверждают готовность к наращиванию инвестиций в свой бизнес: 66% руководителей промышленных компаний, опрошенных НИУ ВШЭ, считают инвестклимат в России удовлетворительным и 40% готовы увеличивать инвестиции в свое производство.

Цифры в докладе РАН намного оптимистичнее официального прогноза Минэкономразвития на 2018–2020 годы. Эксперты ведомства ожидают рост промпроизводства в ближайшие три года на уровне 2,5%. По их оценкам, в этот период произойдет постепенное восстановление производства товаров инвестиционного спроса (это машины, оборудование, строительные материалы). Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроительного комплекса, говорится в макропрогнозе Минэка.

Наиболее высокие показатели роста предполагаются в регионах с преобладанием обрабатывающих производств, говорится в докладе РАН: опережающими темпами будет расти промышленность Центрального и Южного федеральных округов. Там традиционно сильны пищевые производства, швейная и обувная промышленность. В течение 12 лет обрабатывающий сектор будет показывать рост по 5,6%.

Медленнее будет расти добыча полезных ископаемых — по 1,7%. В 2026–2030 годах темпы прироста промпроизводства замедлятся до 3,8% в год, считают в ИНП РАН.

Промышленность удвоила рост
В 2018 году темпы развития российской экономики могут превысить среднемировые

Увеличение производства в среднем на 4,5% до 2030 года будет соответствовать уровням 2010–2011 годов. По данным Росстата, в тот период промышленность выросла на 5 и 3,4% соответственно. Однако прогноз РАН всё же ниже показателей по промышленности прошлого десятилетия. Данные Росстата свидетельствуют о том, что тогда промпроизводство увеличивалось на 6–8% ежегодно.

В нынешних экономических условиях рост промышленности темпами 4% и выше возможен только в случае повышения производительности труда на предприятиях, обновления оборудования и снятия административных барьеров для бизнеса, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, России необходимо включиться в четвертую промышленную революцию (массовое внедрение киберфизических систем в производство, предусматривающее автоматизированное обслуживание человеческих потребностей. — «Известия»). В этом случае среднегодовые темпы роста могут составить 6%.

Россия выйдет на 4% роста промышленного производства, только если из экономики получится «выжать всё, что возможно», заявил руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. В частности, государству и бизнесу необходимо будет конвертировать свои накопления в инвестиции: начинать масштабные стройки, вкладываться в расширение производства.

123

В прошлом году, по данным Росстата, промышленность выросла на 1%. Основными драйверами роста стали пищевая и легкая промышленность, химический комплекс. Проблему низкой производительности труда, из-за которой тормозятся рост экономики и промпроизводства, признавали и в правительстве. Для решения проблемы Минэкономразвития разработало приоритетный проект по повышению эффективности на предприятиях до 2025 года. В случае успешной реализации проекта производительность труда через семь лет вырастет на 30%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Общество хочет понимать, в каких условиях оно живет»
Генеральный директор ГК «ЭкоСтандарт» Николай Кривозерцев — о рынке экологических услуг
Обработка оправилась и выросла
В лидеры вышли автопром, транспортное и сельхозмашиностроение

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017