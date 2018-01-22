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Обработка оправилась и выросла

В лидеры вышли автопром, транспортное и сельхозмашиностроение
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Российская обрабатывающая промышленность по итогам 2017 года показала рост в 1%, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Выше показатели у тех отраслей, в которые государство вкладывало значительные средства, в том числе у автопрома, транспортного и сельхозмашиностроения. По мнению экспертов, с учетом действующих внешних санкций такая поддержка сейчас обоснована. При этом новые санкции, уверены экономисты, вряд ли серьезно повлияют на ситуацию в российской экономике.

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В плюсе на сегодняшний день находятся практически все сектора обработки, за исключением металлургии, отметил Денис Мантуров на встрече с главой государства в пятницу. 

— В целом эта отрасль восстанавливается после кризиса 2014–2015 годов, и за прошлый год по обработке у нас может получиться плюс 1 процент, — констатировал глава Минпромторга.

Положительная динамика в обрабатывающих секторах, по его словам, опирается как на меры государственной поддержки, так и на объективные экономические факторы.

Обработка с поддержкой

Некоторые из направлений обрабатывающей промышленности, по словам министра, растут на 10–15% — например, производство станков, тяжелое и энергетическое машиностроение. К их показателям приближается фармацевтическая промышленность, в том числе и благодаря ранее принятой программе поддержки. Фармсектор прибавляет более 10% ежегодно уже несколько лет подряд — в прошлом году рост составил 12%. При этом долю российского производства жизненно важных препаратов удалось довести до 84,6%. Целевой показатель — 90%, и в Минпромторге уверены, что этой цифры удастся достичь.

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Авиапром, химический комплекс, лесопереработка и легкая промышленность росли на 4–8%. Причем легпром своим ростом в значительной мере тоже обязан господдержке — в августе прошлого года Владимир Путин поддержал идею сохранить меры по развитию отрасли.

Ключевые факторы роста обрабатывающих секторов — отсутствие общей инфляции и увеличения издержек, стабильная национальная валюта, прокомментировал данные Минпромторга директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Все эти предпосылки сегодня в наличии, отметил эксперт.

250 млрд от Фонда развития

Одним из основных механизмов поддержки промышленных проектов выступает Фонд развития промышленности. Как сообщил глава Минпромторга, благодаря этому фонду начали работу уже 35 производств. Всего с момента запуска фонд поддержал 268 проектов, а общая сумма инвестиций достигла 250 млрд рублей. Из этих средств 66 млрд приходится на льготные займы фонда.  

Аналогичные инструменты поддержки сейчас запускаются и на региональном уровне.

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— Мы дали импульс регионам создавать свои региональные фонды развития промышленности. Зарегистрировано уже 40 фондов с общим объемом капитала на этот год более 5 млрд рублей, — сообщил министр.

В экспертной среде положительно оценивают идею внедрения подобных методов поддержки. Так, заместитель директора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов отметил, что в современной ситуации помощь государства логична и необходима.

— Этот фонд надо расширять. Все средства лучше направить в первую очередь на проекты, а уже потом на инфраструктуру, — заявил «Известиям» эксперт.

Внутренняя торговля — в плюсе

Впервые после кризиса трех-четырехлетней давности внутренняя торговля вышла в плюс, прибавив 1% по итогам прошлого года, отметил Денис Мантуров. В 2015-м отрасль падала на 10%, затем просела еще на 4,6% по итогам 2016 года, напомнил министр. По его словам, за счет большой доли в экономике — около 15% ВВП — даже небольшое восстановление внутренней торговли дает существенный общий прирост.

В то же время эксперты отмечают по-прежнему недостаточный уровень внутреннего спроса.

— Отрасли обработки, которые ориентированы на конечную продукцию для населения, испытывают трудности, — подчеркнул Георгий Остапкович.

С ним согласен и Валерий Миронов из Центра развития НИУ ВШЭ — по его словам, из-за невосстановленного спроса внутри страны возникает необходимость поставлять товары на экспорт.

На экспорт — не только сырье

Прироста в российском несырьевом экспорте не было последние 10 лет. Теперь, как подсчитали в Минпромторге, он составил 19%. Экспортная составляющая — одно из обязательных условий для создания производств в рамках программы импортозамещения, объяснил министр. На сегодняшний день производство и поставки продукции запущены по 350 проектам. В течение двух лет ведомство планирует завершить еще 780 проектов, включенных в план по импортозамещению.

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— Минпромторг понял, что необходимо не только импортозамещение, а стратегия с выходом на экспорт,— комментирует действия министерства Валерий Миронов. — Но для этого следует повышать качество продукции и улучшать уровень сервисного обслуживания за рубежом.

Ощутимо повысить темпы роста промышленности, по мнению Георгия Остапковича, мешают короткие горизонты планирования — предприниматели не рискуют вкладывать средства с горизонтом «хотя бы в четыре-пять лет». Ожидая внутренних экономических изменений после выборов, бизнес «держит гроссмейстерскую паузу», считает эксперт.

А вот внешние изменения, в том числе новые санкции против России, которые недавно анонсировали США, вряд ли серьезно пошатнут состояние дел в отечественной экономике. Эксперт уверен, что за последние пару лет промышленность адаптировалась к внешним шокам, и теперь ее «просто так уже не возьмешь».

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