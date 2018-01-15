Бочка роста

В ближайшие три года цены на нефть будут относительно стабильными, говорится в макропрогнозе РАН. В среднем основной экспортный товар в 2018 году будет стоить $60 за баррель, а в 2020-м — $67. Поддержат рост цены на нефть действие сделки ОПЕК+ и постепенное увеличение спроса. По оценкам экспертов, в случае реализации прогноза РАН Фонд национального благосостояния (ФНБ) каждый год будет получать от сверхдоходов за продажу сырья более 1 трлн рублей.

Цена на нефть до 2020 года будет постепенно расти. В 2018 году она составит $60 за баррель, в 2019 году — $62, а в 2020 — $67, говорится в прогнозе Института народохозяйственного прогнозирования РАН. Аналитики ожидают, что в этот период будет действовать сделка по заморозке добычи нефти стран ОПЕК+. Также на 1% в год будет увеличиваться спрос на черное золото.

— Сейчас цена нефти находится вблизи $70 за баррель, но выше она вряд ли поднимется. США постепенно размораживают свои сланцевые месторождения, и это будет сдерживать рост цен. Но также мы не ожидаем и резких падений. Сделка ОПЕК сбалансировала спрос и предложение и стабилизировала цену сырья, — рассказал один из авторов прогноза, замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Минэкономразвития в действующем макропрогнозе ожидает роста цены на основной экспортный товар в этом году на уровне $43,8, в 2019 году — $41,6, в 2020 году — $42,4. Эти ожидания слишком консервативны, признавал ранее министр экономического развития Максим Орешкин. В ноябре прошлого года он говорил, что ведомство будет пересматривать свои ожидания по цене на нефть до $50 или выше.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что документ будет изменен в соответствии с графиком в апреле.

В бюджет на этот год и плановый период 2019 – 2020 годов заложена базовая цена на нефть на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года. Она подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с этого года. Все нефтяные доходы, которые поступят сверх заложенных в бюджет $40 за баррель, будут направляться в ФНБ для накопления «подушки безопасности».

В случае реализации прогноза РАН доходы ФНБ ежегодно превысят 1 трлн рублей, посчитал для «Известий» аналитик группы компаний IFC Markets Дмитрий Лукашов.

— А при условии двухпроцентной индексации приблизительные поступления в ФНБ могут составить 1,04 трлн рублей в 2018 году, 1,11 трлн рублей в 2019 году и 1,34 трлн рублей в 2020 году, — оценил он.

В прошлом году Россия экспортировала нефти на $93,5 млрд, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев.

— В случае реализации прогноза РАН, в этом году Россия продаст за рубеж сырья на $96,6 млрд, в 2019 — на $99,8 млрд, а в 2020 — на $103,2 млрд. Однако хочу оговориться, что на цену нефти влияет множество факторов. Например, в конце этого года соглашение ОПЕК+ заканчивает своё действие и вполне может быть не пролонгировано. Это существенно скажется и на цене, и на объемах валютной выручки экспортеров. Более того, даже при сохранении объемов добычи неизменными, зарубежные поставки могут существенно меняться, — предупредил Алексей Коренев.

Так как с этого года все нефтяные сверхдоходы направляются в ФНБ, Минфин, скорее всего, не будет увеличивать расходную часть бюджета. Ранее там объяснили, что накопление резервов позволит снизить зависимость экономики России от изменений мировой конъюнктуры. Это защитит экономику от турбулентности и стабилизирует экономическое развитие, бюджетный процесс и курс рубля.