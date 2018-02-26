Глобальное инвестиционное потепление

Выход российской экономики из рецессии и произошедшая адаптация к внешним шокам дали отечественному бизнесу шанс для роста. Так, 66% компаний назвали инвестклимат в России в 2017 году удовлетворительным, против 58% респондентов годом ранее, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Известия». Многие предприниматели намереваются модернизировать и расширять производство, делая капиталовложения на срок до пяти лет. Увеличить свой вклад в развитие нашей экономики смогут также крупные зарубежные фонды и компании — на днях международное агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило рейтинг России до инвестиционного.

Отечественные бизнесмены констатируют завершение спада, продолжавшегося в России с 2013 года. Как говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Инвестиционная активность российских промышленных предприятий в 2017 году», 66% руководителей оценили состояние бизнес-климата в прошлом году как удовлетворительное, в то время как в 2016 этот показатель составлял 58%, а в 2015 — 54%.

Одновременно до 29% снизилась доля неудовлетворительных оценок (в 2016 и 2015 годах она составляла 38% и 42% соответственно), хорошим российский инвестклимат назвали 5% респондентов (ранее 4%). В опросе приняли участие руководители 1 тыс. отечественных промышленных организаций из 30 регионов.

Бизнес более оптимистично оценил возможности для инвестиций, в частности, потому, что в прошлом году экономика вышла из рецессии и вошла в фазу интенсивной адаптации к новым условиям и внешним шокам. В этой связи почти 40% респондентов заявили, что собираются увеличивать инвестиции в свое производство. В основном бизнесмены намереваются модернизировать оборудование, при этом большинство из них планируют делать инвестиции на срок от трех до пяти лет за счет своих собственных средств.

Для улучшения инвестклимата России необходимы серьезные реформы в экономике, утверждает автор доклада, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. В частности, говорит он, нужно менять налоговую систему: снижать нагрузку на бизнес и регулировать неналоговые платежи.

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, для благоприятного инвестиционного климата необходимо соблюдение двух условий, без которых, по его словам, «никакого инвестиционного климата не будет». Это развитие конкуренции и ориентация на человеческий капитал. Помощник президента России Андрей Белоусов, в свою очередь, считает, что предпринимателям мешает развиваться угроза уголовного преследования.

Для инвесторов важнее всего стабильность курса рубля и предсказуемый уровень инфляции, отметил доцент Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе. По его словам, этих двух важных показателей Россия уже достигла, поэтому инвестклимат будет улучшаться и дальше.

Правительство реализует ряд мер по улучшению инвестклимата в стране. Так, президент Владимир Путин в своих майских указах 2012 года поставил перед кабинетом министров задачу к 2018 году войти в топ-20 стран рейтинга Doing Business Всемирного банка. В прошлом году Россия поднялась на 35-ю строчку рейтинга, хотя еще в 2011 году наша страна занимала 120-е место.

В минувший четверг агентство S&P повысило суверенный кредитный рейтинг нашей страны в иностранной валюте со спекулятивного до инвестиционного — с «ВВ+» до «ВВВ-». Аналитики из S&P подчеркивают, что повышение рейтинга «отражает разумную политику, которая позволила российской экономике приспособиться к снижению цен на сырьевые товары и к международным санкциям».

Прогноз по рейтингу в S&P дают стабильный. Усиления санкций в начале 2018 года не произошло, а макроэкономическая ситуация в России стабилизировалась. Согласно данным Минфина, по предварительной оценке дефицит федерального бюджета России за 2017 год снизился по сравнению с 2016 годом в 3,9 раза до 1,336 трлн рублей, что составляет 1,4% ВВП. В этом году, по прогнозам МЭР, бюджет станет профицитным (1% ВВП).

Эксперты S&P отметили, что восстановление экономики России должно продолжиться: дальнейший рост поддержат и внешние, и внутренние факторы. К внешним в S&P отнесли высокие цены на нефть и улучшение ситуации в мировой экономике в целом. К внутренним — увеличение спроса, восстановление кредитной активности банков и ожидаемые реформы, прежде всего направленные на повышение производительности труда.

Российские власти сдержанно оценили заявление S&P. Для министра экономического развития Максима Орешкина решение S&P было ожидаемым — глава МЭР отметил, что в S&P несколько запоздали с реакцией на успехи отечественной экономики.

В любом случае решение S&P относительно суверенного рейтинга России повысит интерес зарубежных инвесторов к отечественным проектам. В перспективе нескольких месяцев это может добавить 0,2–0,3% к экономическому росту в стране, передает слова генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева ТАСС. По мнению Кирилла Дмитриева, пересмотр рейтинга позволит запустить десятки проектов, к тому же российские компании смогут привлекать капитал на более выгодных условиях.

Решение S&P также скажется и на рынке российских еврооблигаций: они смогут вернуться в глобальные индексы JPMorgan и Barclays. Это в свою очередь сделает наши ценные бумаги более привлекательными для крупных инвесторов, что с большой долей вероятности приведет к дополнительному притоку капитала в Россию.