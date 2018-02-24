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Глава Минфина считает ожидаемыми решения S&P и Fitch по рейтингу РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Решения международных рейтинговых агентств S&P и Fitch по кредитному рейтингу России являются логичными и ожидаемыми, заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия давно заслуживала повышения рейтинга от S&P.

«Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста», — сказал Силуанов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также прокомментировал повышение рейтинга РФ агентством S&P. Он считает, что данное решение будет способствовать притоку капитала в экономику.

Ранее S&P повысило рейтинг РФ с уровня «BB+» до «BBB-», прогноз по рейтингу — стабильный. Агентство Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне «BBB-».

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