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Онищенко прокомментировал поправки президента в закон о РАН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Поправки президента РФ Владимира Путина в закон о Российской академии наук (РАН) станут одним из эволюционных шагов в направлении ее становления главным научным учреждением.

Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Депутат напомнил о встрече Путина с академиками летом 2017 года, во время которой обсуждались методы обеспечения эффективной организации российской науки. 

«Эти поправки в действующий закон об академии наук продуманы, обсуждены в академическом сообществе в рамках Совета по науке и образованию, который президент возглавляет», — сказал Онищенко, отметив, что это «эволюционный шаг в нужном направлении».

Проект поправок, внесенных президентом 24 февраля, предполагает включение в список целей и задач РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России. Также, согласно документу, РАН займется разработкой и представлением в правительство долгосрочной программы фундаментальных научных исследований. 

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