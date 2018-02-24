Онищенко прокомментировал поправки президента в закон о РАН

Поправки президента РФ Владимира Путина в закон о Российской академии наук (РАН) станут одним из эволюционных шагов в направлении ее становления главным научным учреждением.

Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Депутат напомнил о встрече Путина с академиками летом 2017 года, во время которой обсуждались методы обеспечения эффективной организации российской науки.

«Эти поправки в действующий закон об академии наук продуманы, обсуждены в академическом сообществе в рамках Совета по науке и образованию, который президент возглавляет», — сказал Онищенко, отметив, что это «эволюционный шаг в нужном направлении».

Проект поправок, внесенных президентом 24 февраля, предполагает включение в список целей и задач РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России. Также, согласно документу, РАН займется разработкой и представлением в правительство долгосрочной программы фундаментальных научных исследований.