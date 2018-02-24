Президент России внес в Госдуму проект поправок к закону о РАН

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к закону о Российской академии наук (РАН), уточняющий цели и задачи организации. Информация об этом опубликована на сайте парламента в субботу, 24 февраля.

Проект поправок предполагает, среди прочего, включение в список целей и задач РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также разработку и представление в правительство долгосрочной программы фундаментальных научных исследований в стране.

Помимо этого, академии может быть представлено право направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства в сфере науки.

8 февраля Путин одобрил идею по созданию в Новосибирске синхротрона, который позволит проводить исследования во многих научных областях. Данный прибор стоит порядка 40 млрд рублей и необходим для изучения структуры вещества на нанометровом уровне.