Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Церемония приурочена к отмечаемому в России 23 февраля Дню защитника Отечества.

Кроме главы государства в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно и министр обороны России Сергей Шойгу.

Кроме того, цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили министры, другие государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

22 февраля Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Торжественное собрание в часть праздника прошло в Государственном Кремлевском дворце. Президент назвал патриотизм одной из черт характера российского народа, который всегда проявлял героизм для спасения Родины.