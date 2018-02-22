Названы самые популярные подарки на 23 февраля и 8 марта

Самыми популярными подарками, которые российские женщины собираются подарить мужчинам на 23 февраля, стали средства гигиены и одежда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом размещения объявлений о продаже товаров и услуг Avito.

Как передает «РИА Новости», большинство участниц исследования (24%) планируют подарить мужчинам на День защитника Отечества дезодорант, пену для бритья и другие средства гигиены и парфюмерии. На втором месте находятся одежда и обувь (21%), на третьем — товары для спорта (17%). Еще 14% женщин собираются подарить мужчинам носки.

При этом мужчины-респонденты рассчитывают получить на 23 февраля гаджет (25%), автомобиль (20%) или часы (18%). Традиционным средствам гигиены или носкам будут рады 11% и 5% опрошенных соответственно.

На 8 марта большинство россиянок (38%) хотят получить ювелирное украшение (готовы подарить 25% мужчин), еще 26% будут рады косметике и парфюмерии (желание готовы исполнить 20% мужчин). Примерно одинаковое число женщин (19%) рассчитывают получить на Международный женский день подарочный сертификат и путевку на отдых (готовы подарить 15% и 5% мужчин соответственно), а также нижнее белье и бытовую технику (18% и 15%, подарят 13% и 18% мужчин). Кроме того, исследование выявило интересный факт: 1% девушек, проживающих в нестоличных городах, хотят получить на 8 марта игровые консоли.

Опрос также показал, что мужчины делают более щедрые подарки женщинам: большинство респондентов хотят выбрать подарок на сумму 1 до 3 тыс. рублей, а участницы исследования планируют уложиться в сумму до 1 тыс. рублей.