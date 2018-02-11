Эксперты назвали идеальный подарок для женщин на 14 февраля‍

Специалисты порекомендовали мужчинам iPhone 8 в качестве идеального подарка для женщины на 14 февраля, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По мнению экспертов, самым удачным выбором станет смартфон в золотом корпусе, что придаст гаджету «неповторимый шарм».

Таке мужчинам советуют обратить внимание на такие модели, как iPhone SE 128 ГБ, Samsung Galaxy A8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy J7 (2017), и другие.

Ранее 10 февраля сообщалось, что студентка из Таиланда подарила молодому человеку на день рождения букет из денег. Для такого подарка девушке пришлось снять наличными более 100 тыс. бат (около 180 тыс. рублей).