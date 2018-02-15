Россияне не экономят на друзьях

Почти 90% россиян находят возможность регулярно угощать обедом друзей и дарить подарки — такие данные были получены в ходе опроса, проведенного Росстатом. Гостеприимство и дружелюбие не покидают даже тех, кто испытывает финансовые трудности. По мнению экспертов, готовность людей делить хлеб с ближним иллюстрирует традиции и уклады нашего общества.

В прошлом году больше семей могли себе позволить лучше питаться. Если в 2015-м 72% опрошенных заявляли, что могут хотя бы через день покупать рыбу или мясо, то в 2017-м — уже 77%.

Абсолютное большинство россиян находят деньги, чтобы хотя бы раз в год дарить подарки (94,3%), а также ежемесячно угощать обедом друзей и родственников (87,6%). И такое положение вещей практически не меняется (в 2015 году гостей принимало столько же респондентов).

Ведущий научный сотрудник института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Бирюкова рассказала «Известиям», что исследования, которые строятся на опросах населения, демонстрируют субъективную оценку людей. Эта картина всегда драматичней, чем, например, результаты опросов о фактическом уровне потребления в домохозяйствах.

Она добавила, что в 2016 году начали расти зарплаты населения.

По мнению Светланы Бирюковой, готовность россиян дарить подарки и принимать гостей говорит о традициях и укладах нашего общества. Поэтому уровень благосостояния практически не влияет на этот показатель.

— Походы в гости и подарки — это некий взаимообмен. Например, вы дарите кому-то подарок на день рождения, а когда праздник у вас — то получаете, — пояснила она.

Завкафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета социальных и экономических наук РАНХиГС Елена Зарецкая согласна, что готовность россиян дарить подарки и принимать гостей говорит о русском гостеприимстве.

— Мы же не знаем, о каких подарках идет речь и что собой представляет обед, которым люди угощают гостей. Это очень условные показатели финансовых возможностей, — полагает она.

По мнению эксперта, в стране велика доля людей, которые не могут нормально питаться, особенно среди пенсионеров. Рост числа респондентов, ответивших, что могут позволить себе покупать мясо или рыбу через день, произошел за счет работающего населения и небольшого снижения цен.

По оценкам Минсельхоза, средние цены на свинину и мясо курицы с 2016 по 2017 год снизились на 2 и 8% соответственно, но говядина подорожала на 2%. Одновременно с этим потребление мяса и мясопродуктов в стране выросло с 73,7 кг в год на человека до 74.