Идея, брошенная в кассы

Россияне в ближайшие месяцы смогут начать обналичивать средства с банковской карты на кассах магазинов. Как сообщили СМИ во вторник, 6 февраля, подобную услугу сейчас тестирует Сбербанк, а ввести ее планируется уже во II квартале 2018-го. Как это будет работать и что по поводу нововведений говорят работники торговли и юристы, разбирался портал iz.ru.

Приятное с полезным

Если услуга будет введена, выглядеть это будет примерно так: клиент банка сможет прийти в магазин, поддерживающий эту систему, и, предоставив свою карту, попросить кассира выдать ему наличные из кассы. При этом аналогичная сумма одновременно будет снята с его банковского счета. Таким образом, например, можно будет обойтись без поисков близлежащего банкомата или получить наличные, не покидая здания торгового комплекса.

Впрочем, тут есть свои тонкости. В случае если первым услугу запустит именно Сбербанк, как пишут «Ведомости», без его карточки для снятия наличных в магазине будет не обойтись. Кроме того, получить наличные можно будет только в торговых точках, которые банк обслуживает (таких в России, правда, немало — больше 50%). Это сделано для того, чтобы магазин мог провести трансакцию, не прибегая к помощи платежных систем. У некоторых из которых, как выяснили журналисты, уже есть аналогичные планы.

Так, по данным источников газеты «Ведомости», похожую систему еще раньше начала тестировать платежная система MasterCard. В тестировании принимали участие сразу несколько финансовых организаций, включая ВТБ и «Русский стандарт», в ВТБ эту информацию изданию подтвердили.

Полноценной заменой банкомату магазины в любом случае не станут — сумма, которую можно будет таким образом обналичить, будет ограничена. Однако насколько, пока точно неизвестно.

Покупать или нет?

Второй важный вопрос, который волнует потенциальных пользователей услуги, — придется ли совершать покупку в магазине для того, чтобы получить от кассира наличные со своего счета. В MasterCard «Ведомостям» пояснили, что во время тестирования опробовали два варианта. В первом случае сначала в магазине нужно было что-нибудь купить, воспользовавшись банковской картой, а уже затем попросить у кассира выдать наличные. Для этого нужно было еще раз ввести пин-код и дождаться одобрения операции от банка-эмитента. Во втором — выдача наличных никак не привязывалась к совершению покупки. Пока в офисе платежной системы предпочтение отдали именно первому варианту.

По мнению исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, это решение связано с требованиями зарубежного законодательства, а в России магазины могут выдавать наличные и тем клиентам, которые не совершают в них покупок. Для этого им нужно будет получить статус платежного агента того или иного банка, пояснила она порталу Banki.ru.

Именно на втором варианте планируют остановиться в Сбербанке. В финансовой организации журналистам «Ведомостей» сообщили, что предварительно также протестировали оба способа.

Правда, как рассказал РБК партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков, первый вариант вообще может быть снят с обсуждения, так как по закону о защите прав потребителей продавец не имеет права требовать от покупателя приобрести те или иные товары или услуги, чтобы купить товар, который ему необходим.

«В этой связи представляется, что снятие наличных на кассе магазина будет осуществляться, скорее всего, без принуждения купить какой-либо товар, нежели с обязательным введением такого ограничительного условия», — цитирует издание слова юриста.

Вопросы экономии

По данным СМИ, MasterCard уже обращалась в ФАС с просьбой уточнить, не станет ли новая услуга нарушением закона. В антимонопольном ведомстве сочли, что сама по себе возможность обналичивать средства с карточки в магазине угрозы для справедливой конкуренции не представляет.

Положительно такую перспективу оценили и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Ее глава Илья Ломакин-Румянцев в разговоре с порталом iz.ru отметил, что введение услуги позволит снизить риски инкассации наличности и улучшить сервис там, где есть сложности с установкой банкоматов.

«Полезная услуга, повышает уровень сервиса, особенно в тех местах, где нет экономического смысла ставить банкоматы», — считает эксперт.

В то же время, сообщает РБК, юристы предвидят целый ряд юридических сложностей. Прежде всего появление новой услуги может потребовать от магазинов получения банковской лицензии. Если покупатель попросит кассира обналичить часть средств, это будет классифицироваться или как покупка наличных, или как снятие денег со счета.

«В обоих случаях операции могут быть классифицированы как банковские, а это значит, что ритейлер, выполняющий функции банка де-факто, должен стать банком де-юре», — рассказал изданию управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин.

В противном случае не исключено, что менять придется само законодательство, считает Павел Ивченков.

«Придется внести коррективы в законы, регулирующие выдачу наличных средств, деятельность платежной системы России, работу контрольно-кассовой техники и бухучет организаций», — цитирует издание его слова.

Как отмечает портал Banki.ru, новшество удобно прежде всего для клиентов банков и самих финансовых организаций, которые смогут сэкономить на обслуживании банкоматов. А вот понравится ли новая услуга обычным покупателям, пришедшим в магазин по старинке за покупками и вынужденным ждать у кассы, да и самим торговым точкам — пока неясно.