Число выданных в России кредиток выросло за 10 месяцев до 5,03 млн

Банки в России по итогам января–октября 2017 года увеличили количество выданных кредитных карт на 45,6% — до 5,03 млн единиц. Об этом в понедельник сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4,1 тыс. кредиторов.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, наращивание темпов выдачи необеспеченных кредитов происходит на фоне стабилизации ситуации в экономике. «Важным моментом также является эффективное управление кредитным риском, которое сводит к минимуму потери банков от кредитования», — цитирует Викулина RNS. Он добавил, что активность проявляют не только кредитные организации, но и граждане, которые в последнее время после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки».

Самые высокие темпы роста выдачи новых кредитных карт были зафиксированы в Челябинской (+70%), Саратовской (+67,3%), Ярославской (+58,1%) и Тюменской (+56,9%) областях.